2 Mit markigen Worten wird die Fasnet verkündet. Foto: Wagner

Narrenpräsident Timo Steinwandel versprach beim Ausschellen der Fasnet in Harthausen und Trichtingen, dass die Freunde der Fasnet während der fünften Jahreszeit wenigstens ein wenig auf ihre Kosten kommen werden.















Epfendorf-Harthausen/-Trichtingen - In Harthausen und Trichtingen wissen die Menschen seit Samstag, dass es dieses Jahr wieder eine Fasnet im Dorf geben wird. Zwar nicht in der üblichen, traditionellen und gewohnten Art und Weise, aber Narrenpräsident Timo Steinwandel versprach beim Ausschellen der Fasnet, dass man alles daran setzen werde, im zugelassenen Rahmen dafür zu sorgen, dass die Freunde der fünften Jahreszeit wenigsten ein wenig auf ihre Kosten kommen.

"Liebe Leut, es ist soweit, es beginnt auf’s Neu die Fasnachtszeit! Doch statt Narri-Narro heißt’s wieder Abstand halten, statt Brauchtum soll die Vorsicht walten. Volle Stadien beim Fußball gibt’s schon lange wieder, nur ungebeten sind leider die närrischen Lieder", proklamierte der Narrenpräsident hoch vom Wagen herunter und stimmte die Bürgerinnen und Bürger in Trichtingen und Harthausen auf das kommende Wochenende ein.

Narrenmesse am Fasnetssonntag

"Drum, wer figürlich noch in’s Kleidle schlüpfen kann, der ziehe es gerne schon zur Narrenmesse am Sonntag an. Denn die christliche Praxis ist auf jeden Fall erlaubt, so wird das Häs wenigstens für den Herrgott abgestaubt". Mit diesen Worten luden Steinwandel und sein Elferrat zur Narrenmesse am Sonntag, 27. Februar, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Harthausen und zum Narrentreiben auf dem Rathausplatz ein. Hier treffen sich die Narren zu einer regelkonformen Veranstaltung, bei der zum Eintritt der 2G-Nachweis erfasst wird.

Steinwandel appellierte an die Menschen auf Hygiene, Abstand und Maskenpflicht zu achten, und als Vorgeschmack auf die kommenden närrischen Tage wurden großzügig Brezeln, Würste und Süßigkeiten an die Passanten verteilt.

Nach einer anstrengenden Tour, bei der man auch in der hintersten Ecke der Ortsteile schon sehnlichst erwartet wurde, konnte sich der Elferrat sicher sein, allen Bürgerinnen und Bürgern die Fasnetsbotschaft überbracht zu haben. Zum Lohn gab es das eine oder andere Getränk und ein dreifach kräftiges "Knöpfle Mehler".