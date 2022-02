5 Die Vorgänge bei Gartenbau Weißer kamen gnadenlos auf den Tisch. Foto: Ziechaus

Hardt - Statt beim Ball auf der Bühne in der Halle agierten die Schnurrer von Katzen und Räten über Bürgermeister und Büttenredner bis zu Trauerschnallen mitten unter den Narren vor den Theken der dekorierten Fasnetslokale in Hardt.

Dorthin kam Hannes direkt aus seinem Haus-Büro mit dem Bürgermeister, der sich verwundert fragte, wie Hannes (Marcel Broghammer) als Amtsbote in Hardt im Home-Office arbeiten wollte. Er könne doch dafür die Post im Rathaus abholen, in seinem Heim-Büro lesen und dann gleich nach Wichtigkeit beantworten. Hardt sei für Schramberg ein Vorbild, verwies Hannes auf die Dorfspaziergänge mit Herbert Halder. Jetzt würden in Schramberg Spaziergänge immer montags gemacht. Sogar international könnte Hardt groß rauskommen, zeigte Hannes seine Uhr mit "Home is where the Härdt is". Hardt beteilige sich auch an der "Earth Hour" für den Klimaschutz, weil inzwischen alle paar Tage der Strom ausfalle und es zappenduster wird. Alles in allem schwätzte der Hannes einen "gottsallmächtigen Hafer" an den Bürgermeister hin.

Kontaktanzeigen laufen anders als geplant

Nach dem Blick in die weite Welt gewährten die Trauerschnallen (Andrea Kopp und Steffi Herzog, verstärkt durch Jürgen Kopp) einen Einblick in ihr Inneres, und Andrea betonte, "die Quote muss stimme, auch wenn d’Ma kann net singe". Steffi war auf der Suche nach neuem Glück vom "Club der Junggesellen ganz verzückt". Auf ihre Kontaktanzeige hatte sie 50 Zuschriften erhalten, aber von Frauen, die empfahlen, "nimm doch meinen Alten". Jürgen legt zum Putztag Led Zeppelin auf; aber "es is net gut geloffe, zu dene Lieder hast du früher gesoffe".

Karin Bea und Lulu Aust hatten extra den schönsten Schurz aus dem Schrank geholt. Sie gaben alles in ihrem bewegten Hausfrauenleben, vom Vorspiel mit Gesang bis zu Mayonnaise im Kartoffelsalat. "Für an richtige Schwob, gibt’s nur Kartoffelsalat", hatten sie ihr Rezept parat: "Pro Herdepfl drei Zwieble machen’s rund, wenn literweis Fleischbria na kunnt", verteilten sie auch Geschmacksproben.

Gefahrengut entpuppt sich als Feuerlöscher

Gar nicht giezig boten weiße und schwarze Katzen einen Ausgleich mit ihren Miesle und mit ausgewählten Gutsle aus den Schatzdosen. Tipps von der Polizei hatte Johnny Allgaier als Dorfbüttel im Blaulichtrolli dabei, war doch "der Hallenneubau günstig wie d’ Sau". Edel vom Schwarzwald-Café hat nun wieder seine Ruh, nachdem Inder besichtigten sein Haus: "Wenn wir es kaufen, bist du raus."

Wer baggert so spät am Baggerloch? Das sang der neue Bautrupp von Achim W. mit Bauleiter Jürgen. Im Auftrag aus Tennenbronn sollte er "ausbaggern den Dorfweiher-Schlamm, damit man die neue Halle bauen kann". Das dortige Gefahrgut entpuppte sich aber als Feuerlöscher.

Theilenwald statt Flims-Laax

Zur günstigen Skitour fuhr Oberteufel Oli Ganter mit seiner Tamara in die Schweiz mit Vignette, Liftkarte und Skipass. Vor der rasanten Abfahrt musste Oli in die Skischuh schlupfen, aber er konnte einfach nicht "den Nippel durch die Lasche ziehen" und musste passen. Stattdessen ging es nach der Rückkehr mit dem Hund von Jürgen Ganter in den Theilenwald.

Auch die Radtour von Siggi und Marianne rollte nicht ganz ohne Panne. Ist so ein Radsattel ungewohnt, bleibt die Sitzfläche von Reibung nicht verschont. Quasi als spätes Trostpflaster sangen die Katzenräte mit den Narren bei "Leos": "Jo, mir san mit’m Radl da."

Die zweite Dorffasnet hatte viele gute Ratschläge parat, sodass im kommenden Jahr sicherlich keine Missgeschicke mehr zu besingen sind, oder?