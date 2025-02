Der Rolletag am 31. Januar, dem letzten Tag vor dem Hornung, ist der höchste Tag für die Katzenzunft in Hardt.

Einen schöneren Abend im Winter hat sich kaum ein Katzenrolle vorstellen können, wie diesen am Rolletag, einem Freitag mit klarem Wetter, wenig Wind und vielen Katzen auf dem Sprung zum Tanzen.

Zur Begrüßung zogen der neue Katzenrat und alle Ehrenräte mit Fackeln um die sechs Symbole der Katzenzunft zum Ratswagen vor den wartenden Besuchern. Die Reihen am Festplatz vor dem Vereinshaus waren dicht gefüllt mit Narren, die den Einstieg in die Fasnet in Hardt mitfeiern wollten.

Zunftmeister Christian Thiel begrüßte die vielen Gäste, die sich über das Feuerwerk mit buntem Sternenregen zur Eröffnung freuten. Dann schritt er mit hellleuchtender Fackel am Sonnensymbol vorbei, um das Höhenfeuer auf dem Festplatz zu entzünden.

Zum Trommelwirbel der Musiker zündete das aufgeschichtete Höhenfeuer sofort und verbreitete sein flackerndes Licht über die Besucher um das große Festgelände. Bei diesem hellen Feuerschein zögerten die versteckten Katzen nicht lange und folgten dem Ruf des Zunftmeisters an die Katzen „Nun kommt hervor, hervor ans Licht ihr Katzen zur lodernden Flamme“.

Zur Musik der Concordia setzte ein schier endlos langer Zug von Katzen ein, zuerst weiße, dann tanzten auch schwarze Katzen gemeinsam um ihre sechs Symbole. Vor dem Ratswagen mit den 15 Katzenräten und den Ehrenräten formierten sich die Katzen zu ihrem Tanz um den Katzenrolle. Die Garde und viele Katzen umrahmten die große Bühne vor dem Ratswagen und den zahllosen Besuchern um den Festplatz. Alle gemeinsam säumten dann in dichten Reihen den gesamten Fackelumzug durchs Dorf am Rathaus vorbei durch die Hauptstraße zur Arthur-Bantle-Halle. Viele Zuschauer kannten die Rufe der meisten Narren aus den Zünften und erhielten als Belohnung Brezeln oder auch Würschtle von den Bach-na-Fahrern.

Halle füllt sich schnell

Die Arthur-Bantle-Halle war nach dem Umzug schnell gefüllt mit den Narren von mehr als 30 Zünften, die sich teilweise auch vorstellten, wie die wüsten Keiler aus Bildechingen und die Kappelgeister aus Tennenbronn.

Besonders bejubelt wurden die Showtanzgruppen der Mad Moves aus New York oder die Boschelwaldhexen aus Sulzbach. „Ready to Glow“ waren alle Narren in der Halle und bereit zum Aufglühen in den Zelten nebenan.