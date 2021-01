Fasnet in Hardt Der Rolletag findet online statt

Die Narren aus Hardt und Umgebung können also am Rolletag, 31. Januar, zumindest gemütlich im heimischen Wohnzimmersessel ein wenig Fasnetsfeeling genießen. Schon das Video der Katzenzunft zum Abstauben am Dreikönigstag hatte es in sich und wurde bereits mehr als 1700 Mal abgerufen. "Es hat tolle Rückmeldungen gegeben, aber natürlich ersetzt das die richtige Fasnet nicht", sagt der Zunftmeister. Trotz allem wollen sich die Katzen am Rolletag trotz widriger Umstände nicht lumpen lassen.

Das virtuelle Abstauben sah so aus:

Lange Gesichter gibt es auch bei den Steinreute-Teufeln, die sicherlich am Rolletag gerne wieder für allerlei närrische Umtriebe gesorgt hätten. Immerhin bieten die Teufel ein "Rolletag-To-Go-Set" an. Die Mischung kann sich sehen lassen: Kartoffelsuppe, Teufelsmix und ein Miesle können bis heute, Freitag, 29. Januar, per Whatsapp bei Lara Herzog, Telefon 0151/59 46 17 25, geordert werden. Abholung ist am morgigen Samstag zwischen 17 und 18 Uhr im Wälderweg 1. Allerdings sollten sich Hungrige und Durstige etwas sputen, da schon viele Anmeldungen eingegangen und die Kapazitäten begrenzt sind. "Wenn weg, dann weg", heißt es von den Teufeln.

Die Katzenzunft verfällt trotz Lockdowns und Pandemie nicht in Corona-Depressionen. "Es gibt einen virtuellen Zunftball", sagt Jürgen Ganter. So werden im Vorfeld einige Nummern aufgenommen, die dann am Fasnetssamstag gesendet werden.

Wie es sonst an der Hauptfasnet aussieht, ist bislang noch offen. Das gilt sowohl für den Schmotzigen als auch den Fasnetssonntag – sonst der Tag des Umzugs – sowie die Dorffasnet, die im vergangenen Jahr am Fasnetsfreitag ihre Premiere hatte. Viel Hoffnung kann der Zunftmeister nicht machen, weil der aktuelle Lockdown bis einschließlich Fasnetssonntag gilt. "Aktionen draußen zu machen, wird daher schwierig", sagt Jürgen Ganter. Höchstens eine närrische Familie könnte draußen aktiv werden. Aber: "Es wird in irgendeiner Form etwas von der Katzenzunft geben", verspricht der Zunftmeister. Zur Not muss wieder die virtuelle Karte gespielt werden.

Schneekatze im Belchenweg sorgte für Bewunderung

Die Fasnetsfahnen werden am Schmotzigen am Rathaus aufgehängt – allerdings ohne jegliches Brimborium. Zudem wurden die Fasnetsbändel in der Ortsmitte aufgehängt, wodurch sich Hardt von den meisten anderen Ortschaften in der Umgebung abhebt. "Die Leute staunen und sind begeistert", so die Beobachtung des Zunftmeisters.

Die Mitglieder seien nicht untätig, doch die Stimmung sei nicht gerade glänzend, gibt er Einblicke in das Seelenleben der Hardter Katzen. ­"Es ist, wie es ist", seufzt Jürgen Ganter. Die Narretei lässt sich aber trotz Corona nicht aufhalten, wie das Beispiel der hübsch gestalteten Schneekatze der Familie Krötz im Belchenweg bewies. Zudem gibt es viele närrisch geschmückte Häuser.