Fasnet in Hardt: Der Oberrolle versucht sich als Lehrmeister

Die Katzenzunft hat in Hardt das Sagen – und mit ihnen die Steinreute-Teufel. Schon früh morgens wurde die Narrenfahne am Rathaus gehisst.

Mit Pauken und Trompeten ging es sofort ein paar Meter weiter Richtung Kindergarten. Dort wurden die Narren ebenso mit großem Hallo empfangen wie auch Sälle 15, die für die passenden närrischen Klänge sorgten. Die Kinder samt ihren Erzieherinnen wollten sich da nicht lumpen lassen. Sie präsentierten die perfekt einstudierten Tänze und erhielten dafür viel Beifall.

Es folgte ein Umzug durch die Ortsmitte. So manch auswärtiger Verkehrsteilnehmer staunte, was da geboten war. Autos und Lastwagen musste einige Minuten stoppen, um die Narren passieren zu lassen. Die Fahrer machten Augen ob des Geschehens. Die Narren zogen trotz Regenwetters viele Blicke auf sich. Angeführt von den Katzen lautete die nächste Station Grundschule.

Tanz in der Halle

Dort wurden von den Narren beide Stockwerke unsicher gemacht. Die Schüler ließen sich liebend gerne vom Unterricht befreien. Sie wurden reichlich beschenkt mit Miesle und Süßigkeiten. Ja sogar der Oberrolle mischte sich in besonderer Weise ins Geschehen ein. Er erledigte Hausaufgaben mit den Schülern und ermahnte sie mit erhobenem Zeigefinger. Nachdem auch dieser Test bewältigt war, durfte ausgelassen zur Musik von Sälle 15 getanzt werden.

Da war die Grundschule schnell zu klein und es ging in der benachbarten Arthur-Bantle-Halle weiter. Zu „Cotton Eyed Joe“ legten die Kinder einen astreinen Tanz aufs Parkett. Schulleiterin Regine Weißer tanzte vor, damit auch wirklich jeder Schritt saß. Sie und ihr Kollegium hatten sich dem wilden Westen verschrieben. Beim nächsten Tanz wurde noch mehr gute Laune verbreitet, so dass alle Beteiligten auf ihre Kosten kamen.

Katzen tanzen

Da wollten sich auch die Katzen nicht lumpen lassen. Sie boten den Katzentanz, der hervorragend ankam. Zunftmeister Christian Thiel wünschte allen lauthals eine glückselige Fasnet. Das ließen sich die Hardter Narren nicht zweimal sagen. In den Lokalen ging es tagsüber weiter, so dass einer friedlichen Fasnet nichts im Wege stand.

Weiter geht es in Hardt mit der Dorffasnet am Freitag, 13. Februar. Diese beginnt um 19 Uhr. Am Samstag, 14. Februar, heißt „Miez & Beats“ in der Arthur-Bantle-Halle. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr.

Am Sonntag, 15. Februar, beginnt dann um 13 Uhr der große Umzug durchs Dorf. Die Hardter Fasnet endet am Dienstag, 17. Februar, mit der Fasnetverbrennung um 18 Uhr auf dem Schulhof.