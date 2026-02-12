Fasnet in Hardt: Der Oberrolle versucht sich als Lehrmeister

Die Katzenzunft hat in Hardt das Sagen – und mit ihnen die Steinreute-Teufel. Schon früh morgens wurde die Narrenfahne am Rathaus gehisst.
Mit Pauken und Trompeten ging es sofort ein paar Meter weiter Richtung Kindergarten. Dort wurden die Narren ebenso mit großem Hallo empfangen wie auch Sälle 15, die für die passenden närrischen Klänge sorgten. Die Kinder samt ihren Erzieherinnen wollten sich da nicht lumpen lassen. Sie präsentierten die perfekt einstudierten Tänze und erhielten dafür viel Beifall.