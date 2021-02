Fasnet in Hardt Beim Rolletag geht es virtuell rund

Das virtuelle Feuerwerk ging sprichwörtlich weiter mit kreativen Videos. Zwei junge Katzen beklagten sich beispielsweise, dass sie sich extra ein Kleidle zugelegt hätten, um beim Rolletag in die Halle zu kommen – und nun klappe es wieder nicht.

Karin Bea mimte ein närrisches Weibsbild mit Schurz, Strohschuhen und Klobürste, das vom Fasnetsfieber gepackt wurde. Auch Gardemädels und Sälle 15 waren zu sehen, allerdings meist als Einzelkämpfer. Bei manchen wurde gar die Rollebar ins heimische Wohnzimmer verlegt. "Wir lassen uns die Fasnet nicht nehmen und feiern den Rolletag zuhause", sagte ein Narr, bevor weitere Katzen um ein Feuer tanzten.

In der Teufelsküche der Steinreute-Teufel wurde hingegen eine herzhafte "Erdepfelsupp" im großen Hafen angerührt. Beim närrischen Gipfeltreffen zwischen den Vorsitzenden Jürgen (Katzenzunft) und Oliver (Steinreute-Teufel) Ganter wurde das "Rolletag-To-Go-Paket" der Teufel gerne mitgenommen.

Aber auch Zünfte von auswärts leisteten virtuelle Beiträge zum Rolletag. Die Hoorigen Hunde aus Sulzbach veranstalteten einen Umzug mit drei Narren und die Boschelwaldhexen tanzen rund um den Boschel.

Nicht lumpen ließen sich auch die Krattenmacher mit ihren Mini-Narrenfiguren sowie die Narrenzunft Aichhalden. "Die Fasnet 2021 ist zum Blären", waren sie sich einig, um kurz danach zu versprechen: "2022 schlagen wir zurück", bevor der Stab mit einem dreifach kräftigen "Saublitz-Hall" an die Hecke-Pfiefer aus Locherhof weitergegeben wurde.

Corona nehme die ganze Freude, klagte ein Hecke-Pfiefer im Dialog mit dem Krätzemaale. "Ich darf keine Menschen zum Lachen bringen", wurde gejammert. Doch trotzdem gratulierten die Locherhofer artig zum Rolletag, bevor es zum Finale überging. In einem Wohnzimmer der Katzen stieg eine lautstarke Rolletag-Party – natürlich nur mit einem Haushalt – und dort schepperte es gehörig.

Jürgen Ganter legte nochmals nach: "Das wird nicht unser letztes Video sein", kündigte er an. So werde es am Fasnetssamstag einen virtuellen Zunftball sowie einen Showtanzabend geben.