Kein Auge trocken blieb beim Zunftball in Hardt.

Die Moderatoren Dirk und Heiko Lachenmaier gingen sofort in die Vollen: „Der liedrigste Bauer ist der Wagenbauer“ und „Der liedrigste Teufel ist der Steinreute-Teufel“ stimmten sie von der Bühne herab an. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: „Der liedrigste Maier ist der Lachenmaier“, schallte es aus dem Publikum spontan zurück.

Schnell war klar: Beim Zunftball der Katzenzunft war so allerhand geboten – und beileibe nicht nur der eine oder andere Seitenhieb. Zunftmeister Christian Thiel begrüßte die Besucher, bevor Sälle 15 die Halle übernahmen und den Saal auf Betriebstemperatur brachte.

Jeder Schritt sitzt bei „The Flash“

In Sachen Ballett muss man sich in Hardt überhaupt keine Sorgen machen: Das zeigte der Tanz des Nachwuchsballetts „The Flash“, das einen famosen Auftritt hinlegte – genau so wie auch die „No Names“. Vroni Haberstroh sorgte im Vorfeld dafür, dass jeder Schritt sitzt.

Die Conferenciers Heiko und Dirk Lachenmaier waren sich nicht zu schade, die Bühne nach den Auftritten zu schaden. Sie rissen sich am Riemen und versprachen, ganz „woke“ zu sein. So habe die Gleichstellungsbeauftragte veranlasst, dass es beim Edel im Schwarzwald-Café nun ein Zapfhuhn neben dem Zapfhahn gebe. Allerdings waren nicht all ihre Witze komplett jugendfrei. So stellte sich letztlich nur noch die Frage: Wer ist die größere Rampensau? Dirk oder Heiko Lachenmaier.

Holpriges Liebesleben

Die Funkenbienchen (Steffi Herzog, Karin Bea, Luitgard Aust, Andrea Kopp und Gebhard Flaig) brachten große Emotionen und viel Sex-Appeal auf die Bühne. Allerdings lief es mitunter etwas holprig im Liebesleben. So entpuppte sich die neue Flamme als divers und wechselte häufig das Geschlecht.

X-Plosion heizten die Stimmung an. Foto: Dold

„X-Plosion“ unter der Leitung von Patricia Auber legten einen souveränen Tanz aufs Parkett, bevor Rainer Bernhardt, Christoph Aust, Jochen Broghammer, Wolfgang Bernhardt und Dirk Lachenmaier in ihrem Song bekannten: „Wir lieben unser Hardt so sehr“.

Schwarzlichtballett begeistert

Die Nacht zum Tag machte das Schwarzlichtballett, das überwiegend aus den „No Names“ bestand und große Begeisterungsstürme im Publikum auslöste. Die Frauen zum Gieksen brachte anschließend das Männerballett der Blues Brothers, die sich beim Tanzen entblätterten.

Nach dem letzten Witz des Abends der Moderatoren übergaben diese das Zepter an das Edelweiß-Echo, das für die passende Fasnetsmusik zum Ausklang sorgte.