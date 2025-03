Veränderungen an der HFU Hochschule Furtwangen beschreitet neue Wege

Christoph Reich, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit, gab dem Gemeinderat einen Überblick, was sich alles tut. So wird zum Beispiel in der Forschung mit Laien zusammengearbeitet. Das Gelände soll sein Gesicht ändern. Und es soll ein Boardinghouse für Studenten entstehen.