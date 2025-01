Die Fasnet kann kommen: Über 20 Garden und Showtanzgruppen zeigten bei ihren Auftritten beim Showtanz in Trillfingen ihre neu einstudierten Tänze.

Zehn Mini- und Juniorinnengarden – darunter auch die Bambini des gastgebenden Narrenvereins Trillfingen sowie die Tanzgruppen der Narrenvereine Hart und Stetten – sorgten bereits am Nachmittag für ein tänzerisches Feuerwerk in der Trillfinger Mehrzweckhalle.

Das wurde am Abend noch einmal neu gezündet. Ein Dutzend Gruppen präsentierten sich in wunderschönen, einfallsreichen Kostümen und Maskeraden, beeindruckten mit tollen Tanzchoreografien und hatten sich auch in punkto Bühnenbild einiges einfallen lassen. Das begeisterte Publikum beklatschte jeden einzelnen Auftritt.

Trillfinger Juniorgarde eröffnet Abendprogramm

Eröffnet wurde das Abendprogramm von der Juniorgarde aus Trillfingen. Nach dem Motto „Thank You For Traveling With Deutsche Bahn“ waren die Tänzerinnen als Lokomotiven oder Schaffner verkleidet.

Die Cowgirls der Original Hirrlinger Schlosshexen sorgten beim Showtanzabend für echtes Wild-West-Feeling. Foto: Bäurle/Bäurle

Einen flotten Cowgirltanz legte anschließend die Showtanzgruppe aus Hirrlingen aufs Parkett und setzte vor allem mit typischen Western-Dance-Elementen Akzente.

Die Akteurinnen der Tanzgarde aus Ringingen waren als Elfen und Schattengeister kostümiert und erhielten Unterstützung durch einen bärtigen Märchenerzähler. Imposante Pyramiden und furiose tänzerische Einlagen wechselten sich ab, ein tolles Bühnenbild sorgte für Aufsehen.

Das „Erlamer Ballett“ verwandelte sich in den Lummerland-Express Foto: Bäurle/Bäurle

Das „Erlamer Ballett“ ließ die Abenteuer von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer auf der Bühne lebendig werden; vor allem die Lok Emma stand hierbei im Vordergrund. Bei der Gruppe „Dance Unlimited“ vom TSV Stein, drehte sich alles um die Formel 1. Rennfahrer, Mechaniker und ein Formel 1-Bolide als Zeichnung im Hintergrund verwandelten die Bühne kurzerhand in eine Rennstrecke.

Viele Pyramiden und akrobatische Formationen

Beim Auftritt der Showtanzgruppe aus Deilingen-Delkhofen waren die Tänzerinnen als Weinreben verkleidet und begeisterten mit Pyramiden, einer Sirtaki-Einlage und imposanten Formationen.

Die Junioren-Tanzgarde aus Großengstingen bot moderne Dancemoves dar, bei „Just Dance“ aus Stein drehte sich alles um das Thema „Jägermeister“, hier gab es einiges an Akrobatik. Die Tanzgarde der Narrhalla „Hasawedel“ Boll widmete sich dem Spiel „Siedler aus Catan“.