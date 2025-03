Fasnet in Haigerloch: Umzug in Gruol der absolute Hammer

Umzug in Gruol der absolute Hammer

Fasnet in Haigerloch

47 Wir machen einen Deal: 1,5 Milliarden Dollar bot „Elon Musk“ (Martin Flaiz) beim Fasnetsumzug in Gruol für den Kauf des Narrenvereins. Foto: Thomas Kost/Kost

Gruol erlebt am Fasnetsmontag einen Umzug der absoluten Spitzenklasse. Und ein besonderer Gast erregte absolutes Aufsehen.









Donald Trump, Angela Merkel, Winfried Kretschmann oder Cem Özdemir: Viele Promis haben schon in Gruol Fasnet gefeiert. Doch der Gast, der am Montag ins Stunzachtal gekommen war, stellte sie alle in den Schatten. Es handelte sich um keinen Geringeren, als den reichsten Mann der Welt: „Elon Musk“; Chef von Tesla, von Space X und dem sozialen Nachrichtendienst X (vormals Twitter).