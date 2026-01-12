Fasnet in Haigerloch: Tausende Zuschauer und Narren in Trillifingen auf der Gass

In der noch jungen Fasnet 2026 in der Raumschaft Haigerloch den ersten Höhepunkt. Der Narrenverein Trillfingen feierte drei Tage lang seinen 50. Geburtstag.
Absoluter Höhepunkt der dreitägigen Feierlichkeiten war am Sonntag der große Umzug mit 24 Gruppen und schätzungsweise mehr als 2000 Hästrägern, Tanzgarden und Fasnetsmusikern. Mindestens ebenso viele Zuschauer säumten den Rand in der Trillfinger Ortsmitte. Bevor der Umzug los ging, brachten sie sich an den zahlreichen, von den örtlichen Vereinen betriebenen Bewirtungsständen oder auch in kleinen Zelten in Stimmung.