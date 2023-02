34 Foto: Carola Lenski/Thomas Kost

Bereits am Auseliga Dauschteg war in Trillfingen eine Menge los. Nach der Befreiung der Schul- und Kindergartenkinder gab es am Nachmittag einen Umzug mit den traditionellen Fasnetsfiguren. Mit dabei waren die traditionellen Fasnetsfiguren, der Trillfinger Kinderfasnet, wie schwarze Teufel, Hanswurste, Zigeuner, die Bauernhochzeit und die sieben Schwaben. Schantle und Narros bildeten die Nachhut. Angeführt von der Trillfinger Bauernkapelle zog der Umzug von der Osterstraße in die Ortsmitte wo der ganze Tross halt macht, damit die Schantle den Narrenbaum aufstellen konnten.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Ortsvorsteher entmachtet. Weil Horst Henle verhindert war, musste sein Stellvertreter Hermann Schmidt dran glauben. Es dauert ein bisschen, aber schließlich nahmen ihm Monja Henle und Andrea Preibisch die Rathausschlüssel ab. Abends hatte dann der Musikverein „Bauernkapelle“ Trillfingen zu einem Ball ins Trillfinger Vereinsheim eingeladen.

Umzug der Trillfinger Vereine

Weil am Fasnetsmontag in Trillfingen nach sieben Jahren Pause wieder der traditionelle Brauch des Männersäens stattfindet, wurde kurzerhand die montägliche „Fleckafasnet“ auf den Samstagnachmittag vorgezogen. Zum Motto „Jedem Narr sein Kleid“ hatten sich die Trillfinger Vereine und Gruppen wieder originelle Ideen einfallen lassen. So erschienen die „Himmelsstürmer“ des Gesangvereins als Ballonfahrer, die Feuerwehr machte als bunt verkleidete Clowns mit , der Ausschuss des Narrenvereins ganz vornehm als Könige und Königinnen, das Jugendhaus ließ die 80er und 90er Jahre wieder aufleben. Prominenz aus Schlager- und Comedywelt verkörperten der Sportverein (Wolfgang Petry) und der Radfahrverein (Cindy aus Marzahn). Ganz bodenständig aber nicht weniger originell: Der Schützenverein als Bauern.

Gesucht wird das Supertalent

Nach zwei runden auf dem Dorfplatz schlängelte sich der Umzug schließlich zur Mehrzweckhalle, wo ein bunter Fasnetabend stattfand und das Publikum unter verschiedenen närrischen Auftritten das Supertalent herausfiltern musste. für Musik und Stimmung sorgte Siggi Bepperling.