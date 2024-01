15 Showtanz beim Narrenverein Trillfingen - Die Fasnet ist eröffnet! Foto: Carola Lenski

Am Freitag vor dem Dreikönigstag startete in der Mehrzweckhalle Trillfingen die erste Fasnets-Showtanzveranstaltung im Raum Haigerloch und Umgebung. An den Start gingen am Nachmittag 13 Bambini- und Mini-Tanzgruppen, ebenso sechs Juniortanzgruppen.