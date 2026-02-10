Los geht es am „Auseliga“: Haigerlocher Fasnet nimmt Fahrt auf

Nach den großen Narrentreffen in Trillfingen und Owingen und vielen Auswärtsauftritten der Haigerlocher geht es ab dem „Auseliga“ in allen Stadtteilen rund.

In Bad Imnau wird am „Auseliga“ um 18 Uhr das „Amale aufgehängt“. Anschließend ist Schlüsselübergabe vom Ortsvorsteher an den Narrenchef. Am „Rußigen Freitag“ ist ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle „Imnauer Narrennacht“. Am Fasnetsamstag feiert die Imnauer Narrenzunft ab 19.33 Uhr ihren traditionellen Ball. Haupttag für die Kinder ist der Fasnetsmontag. Um 11 Uhr startet das „Emnauer Omzigle“.​

In Bittelbronn ist der wichtigste Tag der „Auselige Dauschteg“. Vormittags befreien die Kittelsteigweible die Kindergartenkinder. Um 14 Uhr ist Kinderumzug, um 15 Uhr startet im Bürgerhaus der Kindernachmittag. Um 18 Uhr ist Ortsvorsteherentmachtung. Dem schließt sich bei freiem Eintritt ab 20 Uhr die Partynacht unter dem Motto „Safari“ an. Am Freitagabend ist das Feuerwehrhaus zum Kappenabend geöffnet. Am Fasnetssamstag ziehen ab 9 Uhr die Feuerwehr-Scherenschleifer durch den Ort. Am Fasnetsdienstag lädt der Musikverein ins Bürgerhaus zum Mittagessen und zum abendlichen Musikerball ein.

In Gruol einer der größten Umzüge

​Auch in Gruol sind die Narren für den Fasnetsendspurt gerüstet. Los geht es am „Auseliga“ ab 7.30 Uhr mit der Befreiung der Schul- und Kindergartenkinder. Die Kinderfasnet beginnt um 14 Uhr im Saalbau Löwen, vorher ist ab 13.30 Uhr Kinderumzug. Abends feiert man Fleckenfasnet. Den Höhepunkt der Gruoler Fasnet bildet der Fasnetsmontag. Um 13.30 Uhr startet einer der größten Umzüge im Zollernalbkreis mit schätzungsweise 60 Gruppen. Verbrannt wird die Gruoler Fasnet am Fasnetsdienstag gegen 18 Uhr.

Die Narrenzunft Haigerloch beginnt den „Auseligen Donnerstag“ mit dem Besuch im Kindergarten, der anschließenden Schulkinderbefreiung und dem traditionellen Auswerfen durch die Dominos. Um 14 Uhr beginnt der Kinderumzug mit anschließendem Kinderball in der Schulsporthalle. Um 19 Uhr ist Fasnetsausrufen auf dem Marktplatz. Es schließt sich der Zunftabend in der Krone an. Am Fasnetssamstag lädt die Vereinsgemeinschaft ab 20 Uhr zum Ball in die Schulsporthalle. Am Fasnetsmontag trifft man sich ab 9 Uhr zum Narrenfrühstück im Zunfthaus. Anschließend ziehen die Gruppen durchs Städtle. Um 14 Uhr startet der Umzug von der evangelischen Abendmahlskirche zum Sportheim. Am Fasnachtsdienstag endet das frohe Treiben ab 19 Uhr mit einem Fackelumzug.​

In Hart richten die „Oachwald-Hexen“, „Speckfresser“ und weitere am „Auseliga“ ab 13 Uhr in der Eichwaldhalle die Kinderfasnet aus. Der Fasnachtssamstag bringt ab 20 Uhr in der Halle den „Hartemer Obad“. Am Dienstag endet die närrische Zeit in Hart um 17 Uhr mit dem Verbrennen der Fasnet.

Fasnetsdienstag mit Kinderbescherung

In Owingen geht die Fasnet am Auseliga mit der Kinderfasnet weiter. Um 9.15 Uhr treffen sich die Narren zur Kinderbefreiung. Um 14 Uhr bewegt sich der Kinderumzug vom Kindergarten zur Eyachtalhalle und zur Saalfasnet für Kinder (ab 14.30 Uhr). Am Fasnetsamstag sind die Scherenschleifer unterwegs. Der Fasnetsdienstag beginnt um 10 Uhr mit der Kinderbescherung vor dem Rathaus. Am Nachmittag startet um 13.30 Uhr der Narrenumzug mit Fuß- und Wagengruppen Richtung Eyachtalhalle.​

In Stetten stürmen die Narren um 9.30 Uhr Kindergarten und Schule. Um 14 Uhr ist Kinderumzug zur Glückauf-Halle. Traditionell findet ab 19 Uhr der „Hemadglonker-Umzug“ mit Narrenbaumstellen statt. Zum Hemadglonkerball in der Glückauf-Halle spielt „Tomy Schalala“. Am Freitag, 13. Februar, ist Preistanz, ab 13 Uhr mit Kinder- und ab 20 Uhr mit Erwachsenengarden. Die Salzschlecker laden am Fasnetssamstag ab 19.62 Uhr zum Bunten Abend ein. Der Sonntag ist ab 13.33 Uhr für den großen Umzug reserviert. Fasnetsverbrennen ist am Dienstag ab 18 Uhr.

Fackelumzug in Trillfingen

In Trillfingen werden am „Auseliga“ morgens die Schulkinder befreit. Um 12.30 Uhr formiert sich der Kinderumzug, bevor auf dem Dorfplatz die Fasnet ausgerufen wird. Es folgt die Kinderfasnet in der Halle. Ab 19 Uhr lädt die Bauernkapelle unter dem „A Fasnet wie früher“ ins Vereinsheim ein. Am Fasnetssamstag ist unter dem Motto „Made in 1976“ ab 20 Uhr Ball in der Mehrzweckhalle. Am Fasnetsmontag bewegt sich um 13.33 Uhr der Umzug in Richtung Halle. Am Dienstag zieht ab 18.30 Uhr ein Fackelumzug auf den Dorfplatz und verbrennt dort die Fasnet. ​

In Weildorf können sich junge Leute am „Auseliga“ um 14.30 auf einen Kinderumzug freuen. Der Kinderfasnet im Hagastall schließt sich um 17 Uhr die Entmachtung des Ortsvorstehers an, anschließend ist Storchenfasnet im Hagastall. Am Samstag trifft man sich ab 8.30 Uhr zum Narrenfrühstück im Narrenheim mit späterem Mittagstisch und abendlichem Barbetrieb. Der Fasnetssonntag bietet ab 11 Uhr im ganzen Storchendorf närrisches Treiben. Um 13.30 Uhr startet der Umzug mit zahlreichen Gruppen. Am Fasnetsdienstag klingt die Fünfte Jahreszeit ab 15 Uhr im Narrenheim aus.