Los geht es am „Auseliga“: Haigerlocher Fasnet nimmt Fahrt auf

Nach den großen Narrentreffen in Trillfingen und Owingen und vielen Auswärtsauftritten der Haigerlocher geht es ab dem „Auseliga“ in allen Stadtteilen rund.
In Bad Imnau wird am „Auseliga“ um 18 Uhr das „Amale aufgehängt“. Anschließend ist Schlüsselübergabe vom Ortsvorsteher an den Narrenchef. Am „Rußigen Freitag“ ist ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle „Imnauer Narrennacht“. Am Fasnetsamstag feiert die Imnauer Narrenzunft ab 19.33 Uhr ihren traditionellen Ball. Haupttag für die Kinder ist der Fasnetsmontag. Um 11 Uhr startet das „Emnauer Omzigle“.