Fasnet in Haigerloch: Grandioses Fasnetsfinale in Bittelbronn

12 Die Fasnet legt sich schlafen – aber vorher starteten die Narren beim Musikerball noch mal richtig durch. Foto: Kost/Thomas Kost

Die „Lyra“ kann Fasnet: Ihr Ball im Bürgerhaus Bittelbronn war wieder mal ein Kracher und ein tolles Finale der Haigerlocher Fasnet 2025.









“Griechischer Wein“, „Fiesta mexicana“ – mit solchen Stimmungshits heizte eine kleine Besetzung des Musikvereins Bittelbronn die Stimmung unter den ohnehin schon bestens gelaunten Närrinnen und Narren an. Von Fasnetsmüdigkeit war nichts zu spüren. Nahtlos knüpfte an Hartmut Hank mit seinem Akkordeon daran an. Begleitet von Martin Fischer am Schlagzeug hielt er die Fasnetstimmung mit Hits wie der „Schützen-Liese“ am Kochen.