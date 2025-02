Da wackelte die Hütte: Allerbeste Stimmung herrschte beim Hexenball in der Glückaufhalle mit dem die Schaiblin-Hexen das Fest zu ihrem 22. Geburtstag einläuteten.

2003 wurden die Schaiblin-Hexen in Stetten gegründet. Das bedeutet, dass der 230 Mitglieder zählende Verein dieses Jahr einen närrischen Geburtstag feiern konnte, nämlich den 22ten.

31 Gastzünfte beim Hexenball dabei

Und das zweitägige Narrenfest in der Salzbergwerksgemeinde begann furios. 31 Gastzünfte hatten allein am Freitag ihr Kommen zum Hexenball zugesagt; gut 900 bestens gelaunte Närrinnen und Narren bevölkerten die Glückaufhalle und das gleich nebenan aufgebaut Barzelt. Für Stimmungsmusik sorgten die DJs Dan und Luca Schneider.

Lesen Sie auch

Daniel Schneider und Bianca Stengel führten als Moderatorenpaar durch den Abend, der viel Action bot. Die Stimmung zum Brodeln brachte gleich zu Beginn des Abends die Guggenmusik der Narrenzunft Deckenpfronn, die Hexen der Zunft zeigten danach einen tollen Tanz auf der Bühne. Viel tänzerische Action und die bei Hexen immer so spektakulär aussehenden Hebefiguren und Pyramiden boten gleich im Anschluss die Laibedal-Hexa mit ihrem Wandersmann aus Bad Imnau sowie die Horga-Hexa aus Heiligenzimmern.

Zwei Showtanzgruppen lassen die Funken sprühen

Funken sprühten auch im zweiten Programmblock. Die Guggenmusik „Zäpfle Bomber“ sorgten im wahrsten Sinne des Wortes für eine Bombenstimmung – und durchbrach auf dem Dezibel-Messanzeige so ganz neben die magische 100er-Marke. Bevor mit der Lumpenkapelle der Narrenzunft aus Hausen im Killertal den Schlusspunkt setzte gehörte die Bühne der mit Mädels und Jungs durchmischten Tanzgarde der Narrenzunft Wachendorf sowie dem Männer-Showtanzballett der Narrenzunft „Muggaverbrenner“ aus Rexingen, die natürlich tosenden Applaus erhielten.

Geburtstags-Geldspenden für den Kindergarten

Gleichzeitig zum Fasnetstreiben fand im alten Stettener Schulhaus ein Zunftmeisterempfang statt, zu dem Schaiblin-Hexenchefin Tessa Pfeffer eine ganze Reihe von Narrenvereinsvorsitzenden begrüßte. Die Geldspenden die bei diesem Empfang gemacht wurden, sollen dem Stettener Kindergarten zu Gute kommen.

Am Samstag wurde der Schaiblin-Hexen-Geburtstag mit einem Umzug fortgesetzt, an dem sich 1000 Häs- und Maskenträger in 26 Gruppen und eine Reihe von Lumpenkapellen und Fasnetsmusiken beteiligten.