1 Mit Schwalben (Zangen aus Holz) hievte die Owinger Fürstengarde den Narrenbaum in die Höhe. Foto: Kost/Kost

In Owingen hat die Fasnet Einzug gehalten. Die Zeit zwische ihren Teilnahmen an zwei großen Umzügen in Gruol nutzen die Füchse zum Aufstellen des Narrenbaums vor dem Rathaus.









Link kopiert



Viel Publikum hatte sich am Samstag am Brunnen vor dem Rathaus versammelt um dem Spektakel des Narrenbaumstellens beizuwohnen, das in Owingen immer den Auftakt in die närrische Zeit darstellt.