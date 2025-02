Fasnet in Haigerloch Ein Showtanz-Feuerwerk in Owingen

Schöne Kostüme, tolle Bühnenbilder, famose Tanzeinlagen sowie akrobatische Hebefiguren und Pyramiden waren am Freitagabend beim Showtanz des „Aubenger Narraverei“ in der Eyachtalhalle in Owingen zu sehen.