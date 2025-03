In Haigerloch wurden am Abend des Auseliga Dauschteg der Stadtschultes und die Ortsvorsteher entmachtet. Jetzt geben bis Aschermittwoch die Narren den Ton an.

Dreimal ritt Heiko Lebherz nach alter Sitte auf der Bräutelstange um den Marktplatzbrunnen. Danach trug Tim Weimann die vom Bürgermeister nachzusprechende Schwörformel vor. Lebherz musste dabei einen Eid leisten, „bis Aschermittwoch von allem närrischen Tun im Rathaus abzulassen“.

Der adrett mit Uniformrock und Zweispitz aus der Zeit der französischen Revolution ausstaffierte Stadtschultes zeigte sich geradezu erleichtert, dass jetzt die Narrenzunft das Kommando über das Städtle übernimmt.

Er und seine Leute an den Schreibtischen im Rathaus seien nach einem harten Jahr richtig „zammagschafft“ und auch der städtische Bauhof benötige dringend närrische Hilfe. Um wenigsten den Tourismus im Ort wieder voranzubringen, bot Narren-Chefin Miryem Nesch die Hilfe ihrer Zunft an.

Nur widerwillig ließ sich in Bad Imnau Bernd Binder (links) von Martin Probst den Rathausschlüssel abnehmen. /Gunar Haid

Sie dachte an Rundflügen mit den Fledermäusen über Städtle und eine von den Bräutelbuben betriebene Karaoke-Bar – weil diese so schön singen können. Wenn ein Tourist danach Hunger verspürt, kann er im Lokal „Zur tollen Knolle“ einkehren. Das betreiben die „Grombieradrucker“ und dort gibt es – vegetarisch oder vegan aber vor allem für ganz viel Moos – ganz viele Gerichte mit Kartoffeln.

Nach der Schultesabsetzung wurde Timo Haser vom Vorstandstrio auf die Bräutelstange gesetzt und mit ihm voran zog der ganz Tross das „Städtle nuff“ und feierte in der Krone den Zunftball.

Alexandra Graf (Zweite von links) rückte ihren Rathausschlüssel an Enrico Kienzle vom Narrenverein Trillfingen heraus. /Kost

In Trillfingen wurde bereits im Rahmen des Kinderumzuges am Nachmittag des Auseliga der stellvertretenden Ortsvorsteherin Alexandra Graf die Rathausschlüssel abgenommen. Am Abend erging es den Ortsvorstehern Gerd Klingler in Bittelbronn und Armin Hipp in Weildorf. Sie wurden von den Kittelsteigweible beziehungsweise Storchen und Schwarzen Petern entmachtet.

Julian Higi (rechts) trat seinen Schlüssel zum Stettener Rathaus an Benny Preis vom Narrenverein Salzschlecker ab. /Thomas Kost

Zum ersten Mal entmachtet wurde der neue Stettener Ortsvorsteher Julian Hipp beim Hemadglonkerumzug in Stetten. In Bad Imnau vertrat Bernd Binder den privat verhinderten Ortsvorsteher Robert Wenz. Er übergab einen riesigen symbolischen Rathausschlüssel an Narrenchef Martin Probst.