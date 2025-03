1 Die Juniorgarde der Salzschlecker glänzte beim Auftritt vor heimischen Publikum mit einer tollen Show. Foto: Kost/Thomas Kost

Akrobatik, gewagte Hebefiguren und Pyramiden zu pulsierender Musik – das sind charakteristische Merkmale der Showtanzwettbewerbe.









Sie waren natürlich auch bei den Preistänzen des Narrenvereins Salzschlecker am Samstag in der am laufenden Band zu sehen. Mehr als 20 Tanzgarden und Showtanzgruppen begeisterten am Samstagabend das Publikum in der voll besetzten Glückauf-Halle. Der Abend wurde von Jasmin Boztepe und Vivienne Wörbel moderiert.