Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Rolli-Dudel zog die Zunftleitung daher eine positive Bilanz im Hinblick auf die zurückliegende Fasnacht.

Rückblick: In seinem Bericht erinnerte Narrenmeister Ralf Gentner nicht nur an die Veranstaltungen, die in einem eigens errichteten Zelt auf dem Turnplatz in Wyhlen stattfanden. Außerdem gab es noch die Straßenfasnacht sowie die Zunftabende.

In Bezug auf die Kinderfasnacht am Rosenmontag dankte er Zunftspieler Claus Schneider sowie der Nasenrümpfer-Hexen-Clique, die den Kindernachmittag in Szene setzten. Als feste Größe im Narrenkalender bezeichnete er den Nachtumzug, an dem über 1250 Hästräger und 45 Gruppen teilnahmen.

Finanzen: Kassiererin Andrea Müller lobte derweil die große Spendenbereitschaft, nachdem die Narrenzunft im Hinblick auf die defizitäre Straßenfasnacht einen Spendenaufruf machte und so 17 000 Euro zusammenkamen, um diese zu unterstützen. Dies zeige den hohen Stellenwert der Wyhlener Fasnacht, sagte Andrea Müller. Den vielen Spenderinnen und Spendern dankte sie im Namen der Zunftleitung.

Ausblick: 2026 wird es erneut eine Zeltfasnacht geben, die den Wyhlener Narren erneut viel abverlangen wird. Dies verkündete bei der Generalversammlung Narrenmeister Ralf Gentner am Freitag. Als Begründung nannte er die nach wie vor geschlossene Hochrheinhalle, die wegen eines Wasserschadens außer Betrieb bleibt. Dass die Hochrheinhalle noch für einen längeren Zeitpunkt geschlossen bleiben muss, wurde schon länger vermutet. Nach der Narrenratssitzung am 30. Juni und einem Gespräch mit Bürgermeister Tobias Benz einige Tage zuvor, zeichnete sich jedoch ab, dass die Hochrheinhalle ein Problemfall bleiben wird.

Halle bleibt zu: Bürgermeisterstellvertreterin Annette Grether, die für Bürgermeister Tobias Benz an der Versammlung teilnahm, erläuterte, dass die Ursache für den Wasserschaden in der Hochrheinhalle nach wie vor nicht gefunden sei. Dies führe unweigerlich dazu, dass die Narrenzunft eine Zeltfasnacht veranstalten müsse. Wo diese stattfinden wird, steht aktuell jedoch noch nicht fest, so Narrenmeister Ralf Gentner. Er sagte, dass man noch in Gesprächen sei. Bei der Kampagne 2025 wurde ein Zelt auf dem Turnplatz des Turnerbundes Wyhlen errichtet, wo die „Hallenfasnacht“ ersatzweise stattfand. Einstimmig beschlossen wurde eine Erhöhung von 15 auf 20 Euro, die ab Januar 2026 gelten soll.