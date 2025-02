Fasnet in Glatten: So viel war bei Fackelumzug und Brauchtumsabend los

Die Glatttalhalle war am Samstag bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Narrenzunft Glatten hatte zum Fackelumzug und zum Brauchtumsabend geladen. Viele Narrenzünfte waren dem Ruf gefolgt. Rund 900 Hästräger nahmen am Fackelumzug teil.

Mit ihrem Fackelumzug, an dem rund 900 Hästräger von 26 Zünften teilnahmen, läutete die Narrenzunft Glatten die heiße Phase der diesjährigen Fasnet ein. Bei teils frostigen Temperaturen hatte das Wetter ein Einsehen mit den Umzugsteilnehmern, die rund 68 verschiedene Figuren der alemannischen Fasnet darstellten.

Hexen, Teufelsgestalten, wilde Leute und Sagengestalten eroberten die Glattener Straßen. Wie ein großer Lindwurm zog der nächtliche Umzug durch die Lombacher Straße am Rathaus vorbei. Rund 600 bis 800 Zuschauer verfolgten das närrische Treiben. Die Geschichte der Fasnet und der Vereine wurde von zwei Sprecherwagen aus fachkundig kommentiert.

Neben zahlreichen heimischen Narrenzünften wurden auch die FNZ Waldschreck Bad Saulgau oder die NZ Stongebach-Hosper Urloffen begrüßt. So waren Vertreter der Fastnachtshochburgen in Oberschwaben wie auch aus dem badischen Raum dabei.

Zackiger Fanfarenzug

Für den zackigen Schwung sorgte beim Umzug der Fanfarenzug Aach. Auch die Möschbacher Gassedaifl feat. Grieseblooser waren fidel mit Pauken und Trompeten dabei. Nach dem Umzug stimmten die Grieseblooser die rund 1000 Besucher in der absolut voll belegten Glatttalhalle auf einen abwechslungsreichen Brauchtumsabend ein.

Rund drei Stunden lang wurde dem bunt kostümierten Narrenvolk ein sehenswertes Showprogramm geboten. Von der Narrenzunft Glatten waren unermüdlich 80 Mitglieder im Einsatz. Für den musikalischen Schwung über den ganzen Abend sorgte DJ Fichtenwald mit einem Mix gängiger Partymusik.

In der Halle standen drei Bars zur Auswahl. Da wurde so manches süffige Getränk serviert. Vor der Glattalhalle konnten die Besucher im Western-Saloon Feuerwasser zu sich nehmen. Aber aufgepasst: Der Abend war lang, daher kam es auf die richtige Mischung an.

Mit einem Kindertanz stellte sich der Nachwuchs der Narrenzunft Glatten vor. Spürbar war die große Freude, mit der die Kinder auf der Bühne herumwirbelten. Mit viel Herzblut schritt danach die Narrenkapelle der Narrenzunft Dornstetten auf die Bühne. Ihr musikalisches Feuerwerk zündete, die Halle bebte. Bunt und kreativ kostümiert mischte sich derweil Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer mit seiner Ehefrau unters Narrenvolk.

Es folgte der Auftritt der Schwarzwaldmädle vom SG Hallwangen. 17 Tänzerinnen erzeugten zum Motto „Kommt mit ins Paradies“ ein wahres Feuerwerk auf der Bühne. Dazu hat auch die Kreativität der Tanzgruppe beigetragen, die mit bunten Kostümen und Lichtstimmungen die Besucher absolut begeisterte.

Feier bis tief in die Nacht

Ebenso gut kam bei den Feiernden der Showtanz der Original Hirrlinger Schlosshexen an, die ebenfalls lauthals gefeiert wurden. Es folgten die Kuckucks-gugga aus Haiterbach wie auch die Tuders von der Narrenzunft Salzstetten. Die Stimmung war so gut, dass bis weit in die Nacht hinein in der Glatttalhalle gefeiert wurde.