Glatt hatte sich für den Umzug seiner Narren fein gemacht. Alles blitzte und blinkte. Die Sonne schien, viele Zuschauer säumten die Straße und verbreiteten Fröhlichkeit. Sie waren zum Teil verkleidet.

Punkt 13.30 Uhr verkündeten sechs Kanonenschläge: Es geht los! Und schon hörte man die ersten Paukenschläge. Alle brachten sich in eine gute, gesicherte Position, um von den verteilten Gaben auch etwas zu bekommen.

Lustige Gesellen beim Narrenmarsch

Der „Täfelesbub“ führte den Zug an. Der Narrenrat im schmucken Ausgehhäs folgte winkend, die Zuschauer mit „Narri“ begrüßend. Und ein kräftiges „Narro“ kam zurück.

Der Musikverein gab den Takt an. Zu den Klängen des Narrenmarsches hüpften die freundlichen Habermarkenstupfer, gefolgt von den schwarz-rot-gelben Pechkneachten mit ihren Rätschen.

Die umtriebigen Schlosshexen

Erhielten die Kinder Süßigkeiten, so verpassten sie manchen Erwachsenen eine neue Frisur. Die respektablen ruhigen Glatttal-Flößer ließen das Feuer auf ihrem Wagen gewaltig rauchen. Aber auch hier wurde immer wieder mit einem fröhlichen Narri-Narro gegrüßt.

Ja und dann wuselten die lila-grünen Schlosshexen nur so heran, die allerlei Schabernack trieben. Die Narrenzunft Betra beeindruckte mit ihrer großen und lautstarken Narrenkapelle „Kandldabber“.

Stroh und Straßenpyramide

Sie führten die Keaschmecker an. Der Name geht auf Kienspäne zurück, die zum Entfachen von Feuern benützt wurden. Die Felben, also ehemalige Weiden-Korbmacher, führten eine Streugondel mit sich und so manches Mädchen machte Bekanntschaft mit dem riesigen Weidenkorb voller Streu.

Die Althexen mit ihrem Streuwagen mit kurzem Stroh, dessen unverhoffte Bekanntschaft mancher Zuschauer machte, rundeten den Umzug ab. Vor dem Schloss gaben die Althexen mit einer Straßenpyramide noch eine Kostprobe ihrer Sportlichkeit. Das bunte Treiben setzte sich anschließend im Kursaal fort.