Fasnet in Geislingen: Narren soll es nicht an Toiletten mangeln

1 Die Fasnet steht dieses Jahr im Zeichen der Toilette. Foto: Jessica Müller

Die Hohen Tage der Fasnet haben begonnen. Anders wie im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung Geislingen in diesem Jahr vorgesorgt und sichergestellt, dass jeder zeitnah sein Geschäft verrichten kann. „Wildpinkler“ soll es damit keine mehr geben.









Narri! Narro! Die Geislinger Narren befreiten am Morgen des Schmotzigen Donnerstag die Schüler vom Unterricht und Bürgermeister Oliver Schmid von seinen amtlichen Pflichten. Los ging es schon in der Früh’: Mit viel G’schell wurde am die Grundschule gestürmt und zur Hauptfasnet geläutet. Dafür haben sich nicht nur die Hästrägerinnen und Hästräger in Schale geworfen. Auch unter den bereits sehnsüchtig auf ihre Befreiung wartenden Schülerinnen und Schüler war der bunten Vielfalt keine Grenzen gesetzt.