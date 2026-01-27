Fasnet in Furtwangen: Wegen Umzügen stehen Sperrungen an

Das Landschaftstreffen zum 100-jährigen Bestehen der Narrenzunft Furtwangen steht am Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. Februar, an. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Für die Dauer des Narrendorfs von Freitag, 30. Januar, 14 Uhr, bis Sonntag, 1. Februar, 23 Uhr, sind laut Mitteilung der Stadt folgende Straßen in Furtwangen voll gesperrt: die Friedrichstraße ab Höhe Marktplatz bis Höhe Einmündung Kirnerstraße, die Gerwigstraße, der Marktplatz ab Höhe der Einmündung B 500 bis auf die Höhe der Einmündung Rößleplatz, die Baumannstraße ab der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Unterallmendstraße und die Lindenstraße ab der Einmündung B 500.

Die Bismarckstraße ab der Einmündung der Grieshaberstraße bis zur Triberger Straße ist in diesem Zeitraum in beide Richtungen im Begegnungsverkehr befahrbar.

Für die Dauer des Umzugs mit Fasnetausrufen und Narrenbaumstellen am Samstag, 31. Januar, von 13.30 bis gegen 16.30 Uhr sowie dem Hemdglunkerumzug von 18.30 bis gegen sind zusätzlich folgende Straßen voll gesperrt: Baumannstraße ab Einmündung der B 500 bis zur Einmündung Unterallmendstraße, die Bahnhofstraße ab der Firma Friese, die Unterallmendstraße und die Allmendstraße ab der Einmündung der Unterallmendstraße bis zur Einmündung Marktplatz. Die Bismarckstraße ist ab der Einmündung Grieshaberstraße in Richtung Schönwald von Freitag, 30. Januar, 14 Uhr, bis Sonntag, 1. Februar, 6 Uhr, in beide Richtungen befahrbar.

Der Verkehr wird in Richtung Schönwald über die Bregstraße, die Wilhelmstraße, die Bismarckstraße und die Triberger Straße umgeleitet.

Durchfahrt der Innenstadt komplett gesperrt

Am Sonntag, 1. Februar, für den großen Umzug mit Narrensprung ist von 6 bis gegen 23 Uhr die Durchfahrt der Innenstadt komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung Schönwald wird am Sonntag, 1. Februar, von 6 bis 23 Uhr über die Martin-Schmitt-Straße, die Alemannenstraße, und die Rohrbacher Straße umgeleitet.

Park- und Haltverbote sind zu beachten. Auf den öffentlichen Straßen im Kernbereich stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Stadt weist insbesondere darauf hin, dass bestehende Park- und Haltverbote auch während der Veranstaltung uneingeschränkt Gültigkeit haben. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Durchgangsverkehrs sowie zur Sicherstellung von Durchfahrten für Rettungsfahrzeuge werden in bestimmten Straßen zusätzlich absolute Haltverbote eingerichtet. Dies betrifft insbesondere die Allmendstraße, die Baumannstraße, die Bismarckstraße, die Gerwigstraße, die Lindenstraße, den Marktplatz, die Friedrichstraße, die Wilhelmstraße und die Grieshaberstraße. Verkehrsbehindernd abgestellte Fahrzeuge müssen gegebenenfalls abgeschleppt werden, wenn eine Durchfahrt von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen nicht gewährleistet ist oder der sonstige Verkehr erheblich beeinträchtigt wird.

Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen

Die Verwaltung bittet die Furtwanger Einwohner, möglichst zu Fuß zum Landschaftstreffen zu kommen. Besucher aus den umliegenden Orten sollten öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Der Parkplatz des Edeka-Marktes in der Grieshaberstraße ist Privatgelände und gebührenpflichtig.

Für Sonntag, 1. Februar, von 6 bis 23 Uhr wird ein Halteverbot für die Erwin-Wehrle-Straße, die Vogt-Dufner-Straße ab Höhe der Einmündung Am Hofrain bis zur Einmündung Lochhofstraße und die Lochhofstraße eingerichtet. Die Parkplätze in den Tiefgaragen sind teils private gekennzeichnete Parkplätze, die für Wohnungen reserviert sind. Diese Parkplätze stehen der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung.