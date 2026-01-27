Fasnet in Furtwangen: Wegen Umzügen stehen Sperrungen an

Das Landschaftstreffen zum 100-jährigen Bestehen der Narrenzunft Furtwangen steht am Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. Februar, an. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.
Für die Dauer des Narrendorfs von Freitag, 30. Januar, 14 Uhr, bis Sonntag, 1. Februar, 23 Uhr, sind laut Mitteilung der Stadt folgende Straßen in Furtwangen voll gesperrt: die Friedrichstraße ab Höhe Marktplatz bis Höhe Einmündung Kirnerstraße, die Gerwigstraße, der Marktplatz ab Höhe der Einmündung B 500 bis auf die Höhe der Einmündung Rößleplatz, die Baumannstraße ab der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Unterallmendstraße und die Lindenstraße ab der Einmündung B 500.