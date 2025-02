Fasnet in Furtwangen und Vöhrenbach: Kinderumzüge im Wetterglück

1 Zu Furtwangen gehört der Wintersport, was die Friedrichschule deutlich machte. Foto: Stefan Heimpel

Am Schmotzigen Dunschtig strahlte die Sonne beim traditionellen Kinderumzug in Furtwangen und Vöhrenbach. In Furtwangen stand alles im Zeichen von Olympia, in Vöhrenbach ging es um „geheimnisvolle Galaxien“ und Märchenwelten.









Am Schmotzigen Dunnschtig fanden am Nachmittag sowohl in Furtwangen als auch in Vöhrenbach die traditionellen Kinderumzüge zur Fasnet statt. Die Kinder hatten hier ausgesprochenes Glück. Nach kräftigen Schneefällen in der Nacht, die auch den Vormittag über noch andauerten, dominierte dann am Nachmittag beim Umzug die Sonne.