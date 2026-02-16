Fasnet in Furtwangen: Nachwuchs und Urgesteine in Topform

Fünf Büttenredner traten auf bei der Elfimess der Narrenzunft Furtwangen in der Festhalle. Sie sorgten für beste Stimmung. Durch das Programm führte Zunftmeister Dirk Friese.
Ein neuer Star am Furtwanger Narrenhimmel war geboren. Die junge Amelie Weiß als Ministrant trat mit Pfarrer Bethäuser auf. Gemeinsam marschierten sie in die Festhalle ein. Doch plötzlich stellten sie fest, dass sie allein waren. Bei ihrer Fronleichnamsprozession hatten sie besondere Laufschuhe an und waren schneller als die restlichen Teilnehmer. Sie nahmen dann auf der Bühne Platz und hatten so einiges zu berichten. Mit Marie-Therese Feulifack hatten sie die „Schwarzwaldmarie“ mitgebracht.