Fasnet in Furtwangen

1 Zum Hirschmontag gehören selbstredend auch die närrischen „Regularien“ der Hirschmontags-Aktiengesellschaft. Da herrscht knapp eine Woche nach dem Aschermittwoch noch einmal Fastnacht-Stimmung im Gasthaus um Goldenen Raben in Furtwangen. Foto: Stefan Heimpel

Die Aktionäre pflegen einen mehr als 250 Jahre alten Brauch. Brigitte Kaltenbach und Fritz Schultis lösen das bisherige Hirschpaar ab.









Der Hirschmontag ist ein alter Fasnetbrauch in Furtwangen am Termin der „Alten Fasnet“, der in diesem Jahr wieder bei hervorragender Stimmung im Gasthaus Zum Goldenen Raben gefeiert wurde.