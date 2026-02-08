Fasnet in Furtwangen: Flotte Tänze und Musik sorgen beim Hexenball für Stimmung

Eine Reise durch die Zeit, nach Italien oder auch nach Neustadt zu Bibi Blocksberg – all das und mehr bot der Hexenball in Furtwangen. Die Besucher wurden bestens unterhalten.
Ein volles Haus verzeichnete einmal mehr die Furtwanger Hexengilde bei ihrem beliebten Hexenball in der Festhalle. Selbst der ungewöhnliche Termin machte sich, trotz Bedenken in der Hexengilde, nicht bemerkbar. Denn wegen des großen Narrentreffens war der Hexenball nun auf das Wochenende verlegt, an dem sonst immer der Zunftball stattfindet.