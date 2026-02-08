Fasnet in Furtwangen: Flotte Tänze und Musik sorgen beim Hexenball für Stimmung

Eine Reise durch die Zeit, nach Italien oder auch nach Neustadt zu Bibi Blocksberg – all das und mehr bot der Hexenball in Furtwangen. Die Besucher wurden bestens unterhalten.

Ein volles Haus verzeichnete einmal mehr die Furtwanger Hexengilde bei ihrem beliebten Hexenball in der Festhalle. Selbst der ungewöhnliche Termin machte sich, trotz Bedenken in der Hexengilde, nicht bemerkbar. Denn wegen des großen Narrentreffens war der Hexenball nun auf das Wochenende verlegt, an dem sonst immer der Zunftball stattfindet.

Für Stimmung sorgte in bewährter Weise DJ Mike mit seiner Musik. Immerhin zwölf Programmpunkte wurden zügig auf der Bühne abgewickelt.

Den Auftakt bildete wie stets der Einmarsch der Zunft, dieses Mal begleitet von gleich zwei Guggemusiken, der Guggemusik Furtwangen und der Guggemusik Hörsturz. Beide Kapellen sorgten dann auch im Lauf des Abends mit eigenen Auftritten für Stimmung in der Halle.

Bei der Begrüßung dankte Hexenmeisterin Diana Buttice allen, die durch ihren Einsatz eine Woche zuvor den großen Erfolg des Landschaftstreffens ermöglicht hatten, besonders auch die Bevölkerung. Nur gemeinsam könne man eine solche Veranstaltung realisieren.

Ein Tanz durch die Zeit

Das Programm begann mit einer bunten Tanz-Folge der Hexenjugend unter anderem zum Regenschirm-Hit von Rihanna. Nicht mehr wegzudenken aus den Veranstaltungen der Furtwangen Narrenzunft ist Simone Puchinger mit ihrer Tanzgruppe Dance Devilz, die mit ihrer „Girl Power“ wieder für Begeisterung sorgten, und den weiteren Tanz-Formationen des Turnvereins. Den Auftakt bildete hier Jazzpiration mit einem süßen Tanz aus dem Candy Shop.

Den Auftakt beim Hexenball bildet traditionell der Einzug der Zunft mit ihren verschiedenen Gruppen und begleitet von zwei Guggemusiken. Foto: Stefan Heimpel

Gleich mit zwei Auftritten war die Stauseegarde Linach zu Gast. Den Auftakt bildete der klassische Gardetanz. Der zweite Auftritt stand unter dem Motto „Tonight We Dance Through Time“ mit beliebten Tänzen von den 20er-Jahren bis heute.

Gondoliere findet seine Liebste

Nach der Gruppe Release des Turnvereins folgte gleich One2step mit einem Ausflug nach Italien mit Hits wie Volare. Für Heiterkeit sorgte hier eine richtige Gondel mit ihrem Gondoliere, der unter den Tänzerinnen seine Liebste fand.

Die eleganten Tänzerinnen des Damenballetts tanzen zu verschiedenen Hits wie „Sing, sing, sing“. Foto: Stefan Heimpel

Es folgten die eleganten Damen des Damenballetts der Hexen unter anderem mit „Sing, sing, sing“.

Männerballett begeistert als Nachwuchshexen

Der Höhepunkt und Schlusspunkt beim Hexenball ist traditionell schon das Männerballett der Hexen. Als wuchtige Tänzerinnen bieten die Hexen stets beste Unterhaltung mit wechselnder Thematik. In diesem Jahr sorgten sie als Nachwuchshexen „Bibi Blocksberg“ für viel Spaß.

Das Männerballett sorgt als Nachwuchshexe „Bibi Blocksberg“ für viel Unterhaltung. Foto: Stefan Heimpel

Nach dem großen Finale mit allen Teilnehmern ging es dann den Rest der Nacht gemütlich weiter mit viel Musik und bester Laune.