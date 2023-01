4 Stefanie Hermann und Michael Stange stellen die neue Fasnetsfigur "Bauer" vor. Foto: Breisinger

Endlich hat in Frommern wieder die Fasnet Einzug gehalten. Am Dreikönigstag fand in der Jahnstraße pünktlich zum Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet das Häsabstauben durch den Zunftmeister Michael Stange und die zweite Vorsitzende Stefanie Hermann statt.















Balingen-Frommern - Einher mit dem Häsabstauben ging die Aufstellung des Narrenbaums, der im Vergleich zu den Vorjahren für diese Kampagne etwas kleiner ausfiel. "Mit dem Abstauben möchten wir einen kleinen Eindruck in die Brauchtumpflege der Narrenzunft Frommern geben", sagte Stange.

Er sprach von einer "schweren" zurückliegenden Zeit, die auch mit personellen Veränderungen einhergingen. Einige Austritte hätten hingenommen werden müssen, dafür gab es 13 neue Vereinsmitglieder, unter anderem sechs bei den Zäpflebombern, vier bei der Garde und auch eine neue "Brennessel" wurden aufgenommen, so dass sich die Anzahl der Aktiven auf 248 beläuft, was laut Stange nicht schlecht sei.

Neue Figur vorgestellt

Mit dem "Bauer", der einst gemeinsam mit dem Müller in der unruhigen Waldlandschaft im "Kellerle" probierte, einen Brennesselstrauch auszurotten, kommt eine neue Figur hinzu. Dessen Erscheinen wird mit einer Glocke angekündigt, und danach versammeln sich die Brennesselmänner im Umzug und bilden symbolisch mit ausgestreckten Armen und Beinen den Brennesselstrauch. Das Häs besteht aus einer Kniebundhose, Kniebundstrümpfen, einem blauen, vorne geschnürten Arbeitskittel. Die Maske ist aus Lindenholz geschnitzt und wird mit einem grauen Filzhut komplettiert.

Fasnet erwacht

Mit einem dreifachen "Brennessel Stich - Frommerner Hexa - Zäpfle Bomber - Hupf Dohla" wurde die Narretei in Frommern nach der langen Zwangspause mit neuem Leben bedacht.

Die Hexa und ihre Oberhexe zeigten bei ihrer Pyramide, dass sie in all der Zeit nichts verlernt haben. Gute Laune versprühte bei ihrer Tanzdarbietung auch die Garde in ihrem knallroten Outfit und die Guggenmusik Zäpfle-Bomber, die unter anderem "An Tagen wie diesen" intonierten und sich in Vorbereitung für ihre vielen musikalischen Darbietungen in der nächsten Zeit extra für ein Probenwochenende trafen, durfte genauso wenig fehlen wie die "Brennesseln".