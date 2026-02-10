Fasnet in Frohnstetten: Die neue Spitze begeht die Feuertaufe mit Bravour

1 Die „Hilbenschlecker“ sorgten für Stimmung. Foto: Karl-Peter Neusch Der Bürgermeister muss in Frohnstetten immer wieder in die Manege. Die Akrobatik begeistert.







Mit Narrenglanz und Zirkuszauber bestand das im Herbst neu formierte, stark verjüngte Vorstandsteam des Frohnstetter Narrenvereins „Hilbenschlecker“ bei ihrem Motto-Fasnetsball ihre Feuertaufe mit Bravour. Die rappelvolle und stimmungsvoll dekorierte Hohenzollernhalle verwandelte sich über zwei Stunden lang in eine närrische Zirkusmanege. Das Publikum jedenfalls war begeistert und quittierte jeden Auftritt mit Applaus und Zugaberufen. Für die optischen Farbtupfer sorgten einmal mehr die Mädchen der roten und der blauen Garde, die sowohl im Gardekostüm als auch mit ihren fantasievollen Showtanzoutfits auf der Bühne eine gute Figur machten und mit tänzerischen Höchstleitungen zu überzeugen wussten.