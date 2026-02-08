Fasnet in Freudenstadt: Tausende verfolgen den großen Umzug

56 Zünfte mit 2500 Hästrägern sind am Samstag durch Freudenstadt gezogen. Der Umzug ist mittlerweile so beliebt, dass wegen Platzmangels einzelnen Narrenzünften abgesagt werden musste.
Nachdem die Freudenstädter Fasnet mit der Narrenmesse und dem Brauchtumsabend ihren ersten Höhepunkt verzeichnet hatte, stand Tags darauf der große Umzug mit 56 Zünften und rund 2500 Hästräger an. Das Wetter meinte es mit dem Narrenvolk gut. Pünktlich zum Umzug strahlte die Sonne mit den Teilnehmern und Besuchern um die Wette.