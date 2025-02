Drei Fasnetsumzüge schlängeln sich in den nächsten Tagen durch Freudenstadt. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Autofahrer und Anlieger müssen zeitweise mit teils mehr, teils weniger gravierenden Verkehrsbehinderungen und Umleitungen rechnen, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Der Kinderumzug findet am Samstag, 15. Februar, ab 14 Uhr statt. Die Teilnehmer stellen sich vor dem Rathaus auf. Von dort führt der Umzug über den Marktplatz zur Stuttgarter Straße, die am Fußgängerüberweg „Stock zur Linde“ überquert wird.

Lesen Sie auch

Über den Post-Marktplatz, das Roseneck, die Schulstraße und die Brunnenstraße geht es weiter durch die Fußgängerzone Reichsstraße und die Lange Straße zur Turn- und Festhalle. Die Polizei begleitet den Umzug. Die Verkehrsbehinderungen sind laut der Mitteilung von kurzer Dauer.

Großer Umzug am Samstag, 22. Februar

Mit wenig Beeinträchtigungen durch die Narren rechnet das Baurechts- und Ordnungsamt der Stadt auch am Freitag, 21. Februar. Nach der Narrenmesse in der Taborkirche gibt es ab 19.45 Uhr einen Fackelmarsch zur Turn- und Festhalle. Der Umzug erfolgt auf Fußgängerwegen. Sperrungen sind nicht erforderlich.

Die Stadtverwaltung bittet Autofahrer jedoch um besondere Vorsicht, wenn sie Narrengruppen passieren.

Der große Fasnetsumzug folgt am Samstag, 22. Februar. Dafür ist das Zentrum um den Marktplatz ab 12 Uhr komplett gesperrt. Innerörtliche Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Bereits ab 10 Uhr gilt ein beidseitiges absolutes Halteverbot in der Kleinrheinstraße, das erst um 18 Uhr endet. Ebenfalls ein absolutes Halteverbot gilt von Freitag, 21. Februar, 17 Uhr, bis Montag, 24. Februar, 20 Uhr, um die Turn- und Festhalle.

Halteverbote für Umleitungsstrecke

Damit der Verkehr durch die Umleitungsstrecke fließen kann, erlässt die Stadt für Teile der Alfredstraße am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 18 Uhr ein absolutes Halteverbot, ebenso am Hotel Warteck in der Stuttgarter Straße.

Die Narren stellen sich an der Ecke Marktplatz/Adler-Apotheke auf. Die Umzugsstrecke führt von der Martin-Luther-Straße an der Venusstatue in die Stuttgarter Straße und über Kleinrhein- und Turnhallestraße zur Turn- und Festhalle.