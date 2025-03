Ein abwechslungsreiches Programm bot die Narrenzunft „Klein Bayern“ Fluorn beim Bürgerball in voll besetzter Halle Fluorn.

Nach dem Brezelsegen und den Ehrungen der Elferräte Matthias Kaufmann, Daniel Kaufmann und Patrick Kirschenmann für langjährige Treue zur Zunft oblag es traditionsgemäß Reinhold Spitzele, gespielt von Michael Heinzelmann, die närrischen Gäste als „Reiseleiter“ durch das Programm des „Abenteuerlandes“ zu führen.

Sein Weg zu fremden Kulturen leitete ihn nach Winzeln, wo er auf den Ur-Winzler traf und dessen Stamm kennenlernte.

Eine Delegation des Musikvereins „Eintracht“ Fluorn brachte die Gäste zum Schmunzeln, als sie mit Stöcken „Alle meine Entchen“ und Survivors „Eye of the tiger“ nachklopften – Spitzele ließ wissen, dass Musikverein und Narrenzunft bestens harmonierten. In Fluorn gebe es rund vierzig Vereine; Zulauf erhalte der Obst- und Gartenbauverein – ob das wohl am legalisierten Cannabisanbau liege?

Die große Videosession

Sicher war sich Spitzele auf jeden Fall: Ex-Schultes Bernhard Tjaden kann singen, trat er doch jüngst dem Männergesangverein bei. Auch die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder waren Thema des „Reiseleiters“ Reinhold Spitzele; die Windräder wären eher etwas für den Winzelner Wald, propagierte Spitzele – dort wehe ein anderer Wind.

Die Waldgau’sche Stimmungsprobe, die Spitzele im Verlauf des Abends durchführte, war indes sehr gut – hierzu trug auch die Videosession der Hähnle-Group über verschiedene Ortsgrößen bei, genauso das Telefonat von „Bernhard Tjaden“ mit einer Dame aus den Fluorner Reihen, bei dem Sascha „Jones“ Kübler den ehemaligen Bürgermeister mit Bravour imitierte.

Nicht wegzudenken aus dem Reiseleben war auch ein Ausflug nach Mallorca, wobei Martin Aichholz den entsprechenden Song komponiert hatte. Ebenfalls ein fester Bestandteil des Abends waren die zahlreichen musikalischen Darbietungen der Großen, Kleinen und Mittleren Garde sowie des Männerballetts und der Erzhexen mit ihrem Hexentanz.