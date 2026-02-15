Fasnet in Eutingen: Wie das Prinzenpaar den Valentinstag feiert

Einen Kurs der Narren-Rufe belegte am Samstag Ansager Hansi Seefried, denn zahlreiche Gäste schlossen die Eutinger Hallenfast und die Feier zu 60 Jahre Prinzengarde ab.
„2026 war wunderbar, wir sind stolz, dass wir waren euer Prinzenpaar“, verkündeten Prinzessin Jaqueline und Prinz Kevin, ein echter Schaffer, der kurzerhand beim Bühnenaufbau half. Voller Stolz traten zum letzten Mal für diese Saison die Prinzengarde mit ihrem Marsch- und Showtanz sowie die „Sweetys“ auf. Anna-Lena, Sofia, Mila, Elli, Lia und Jolyline wurden von Jolie Raible und Emma Eisenbrücker trainiert.