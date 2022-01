1 Nein Hausmeister Schorsch (Michael Köhn) und seine Gertrud (Tobias Plaz) sind nicht das neue Eutinger Prinzenpaar – Sie wollten nur mal Probelaufen. Foto: Feinler

"Eutinger Fasnet isch wieder da, Dachziegel hurra" verkündete Hansi Seefried das neue Motto am Samstag bei der Fasnets-Eröffnung auf dem Narrengelände. Gäste kamen nicht nur aus Eutingen, sondern auch aus Rohrdorf, Ergenzingen und der Umgebung.















Eutingen - Als Moderator führte Hansi Seefried durch das Programm und wärmte die Gäste auf dem vom Wind heimgesuchten Gelände auf. Das diesjährige Motto der Narrenzunft Eutingen (NZE) beziehe sich auf die geplante Dachsanierung. Um diese zu unterstützen, hatte die NZE eine Spendenkasse aufgestellt.

Die Eutinger Musikkapelle stimmte mit dem Schneewalzer und Fasnetsliedern die Gäste ein. Zum Narrenmarsch schritt eine Abordnung der Zunfträte auf die Bühne, deren Vorstandsmitglied Hendrik Geraldy das Programm eröffnete: "Hallo liebe Narre, hier drauße im Freie, wenn ich an Corona denk, da könnt ich schreie."

Zwei "falsche" Prinzenpaare

Nadine Krauß und Iris Klinkmüller freuten sich, dass dieses Mal die Fasnet nicht digital ist. Sie versprachen, dass diese Eröffnung 2022 nicht die letzte Fasnetsveranstaltung sei. "2022 geht sicher in die Geschichte ei, als ganz besondere Narretei", war sich Klinkmüller sicher und eröffnete mit Narri Narro.

Das Prinzenpaar konnte allerdings noch nicht präsentiert werden, denn Hausmeister Schorsch (Michael Köhn) und seine Gertrud (Tobias Plaz) hatten die Prinzenpaar-Wand noch nicht aufgebaut. Damit der Schorsch ein Küssle von der Prinzessin und den Orden bekam sowie der Gertrud ihren Traum erfüllen konnte, schritt er mit seiner Frau durch die Prinzenpaar-Wand. Und als der neue Prinz Schorsch "von de leerg’soffane Stompa" begann, jubelte die Masse: "Liebe Gertrud, jetzt isch wahr, wir sind jetzt das Prinzenpaar."

Doch nach einem Austausch, bei dem auch Bürgermeister Armin Jöchle einen Seitenhieb bekam, merkte der Schorsch an, dass alles nur ein Witz sei. Die Prinzenpaar-Wand wurde wieder geschlossen und die bekannte Melodie erklang. Aus dem Tor schritten Prinz Neo und Prinzessin Jolie. "Hallo liebe Leute, tatatata, wir sind’s euer Prinzenpaar. Aber warum gugged ihr alle so überrascht. Hen I dekt, da kommt n anderer Gascht?", fragte das Kinderprinzenpaar. Doch auch der Narrensamen machte für die Großen Platz.

Peinliche Geschichten vom Müllcontainer-Stellplatz

Beim dritten Anlauf war es dann soweit: "Prinzessin Corinna vom Jupiter" (Corinna Müller) und "Prinz Orle vom Imkergarta" (Roland Müller) standen auf der Narrenbühne. Jubel brach sowohl bei den Hexen aus, die nun Prinz sind, als auch bei den Eutinger Musikern, die für ihre Co jubelten.

Einiges war an diesem Abend geboten, so sangen alle Gäste Emilia Akermann zum 16. Geburtstag ein Ständchen. Sie vertrat mit ihren Freundinnen die Prinzengarde und die Sweetys, die an der Eröffnung aufgrund der Corona-Vorgaben nicht auftreten konnten.

Dafür hatte das Team um den Büttel (Marc Creuzberger) peinliche Geschichten vom Müllcontainer-Stellplatz und verlogene Luga aus m Flegga vorbereitet. Bei den Telegramm-Nachrichten bekam so mancher sein Fett oder sein Stück Torte weg, so auch die Konditormeisterin „stemmts bei dir no“ oder der Hansi mit seinem Büttelkuss 2.0. Die Bauplätze in Eutingen seien auch nicht so teuer, weil viele bauen wollen würden, sondern weil der Schultes in seinem Garten ein "Wellabad mit Gegenstromanlage" gebaut hat und das alles müsste bezahlt werden.

Rund zwei Stunden Programm im Freien

Doch nicht nur bei der Rede vom Büttel kamen den Zuschauern die Tränen, auch die Narrenzunft-Gruppe mit Charakteren aus m Flegga brachten die Leute laut zum Lachen. So schlief Gemeinderat Hubert (Hansi Seefried) beim Spazierengehen am Bock ein. Foto-Bäck Tobse (Hendrik Geraldy) musste noch schnell seine Backstub anschmeißen, bevor er von seiner Alex eine aufs Dach bekam. Zwischendrin hampelte der schnelle Eddy (Sebastian Lazar) herum und auch der ortsbekannte Schäfer (Marc Sautter) brachte in einer Doppelrolle einige Gags.

Nach rund zwei Stunden wurde das Programm im Freien abgeschlossen. Das Wichtigste an diesem Abend war jedoch, dass die Narrenzunft Eutingen die Fasnetssaison 2022 eröffnete und damit den Besuchern Vorfreude auf die kommenden Aktionen bereitete.