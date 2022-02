2 Das Django-Team hatte den mobilen Wirtshaus-Tisch am Fasnetssonntag dabei. Foto: Feinler

Eutingen - Die Narrenzunft Eutingen war in diesen Zug nicht involviert. Auf ihrem jeweiligen Privatgelände hatten die fünf Eutinger Gruppen ihre Mottowagen vorbereitet. Das Team Django zeigte einen Wirtshaustisch. Um diesen saßen die Stammtischfreunde. Die Holzstühle konnten die Einkehrer einhängen, ebenso wie den Tisch, der so durch Eutingen gefahren wurde.

Bauwagen 1 hatte sich als Eutinger Säuble mit Landwirt verkleidet. Im grünen Saubenstall war Elena die einzige weibliche Mitwirkende. Die Eutinger Zuschauer freuten sich besonders, denn die Eutinger werden umgangssprachlich und nicht nur während der Fasnet als Säuble bezeichnet.

Einige Musiker spielen in Gassen den Narrenmarsch

Die Bausch Boys hatten eine mobile Theke gebaut, die sie durch Eutingen schieben konnten. Ein weiterer Bauwagen widmete sich dem Thema Wirtshaus. Mit Chris am Zapfhahn hatten sie sogar einen eigenen Wirt. Die Frauenquote erhöhte der Bauwagen 3, der aus Holzelementen sein Partygefährt in Baroptik gebaut hatte.

Einige Eutinger Musiker spielten in den Eutinger Gassen den Narrenmarsch. Auch die närrischen Bauersfrauen, gekleidet in Schürze und mit Kopftuch, tanzten und liefen mit "Narri Narro" durch das Unterdorf. Die Gruppen zogen lose durch den Pappelweg und die verwinkelten Gassen. So brachten sie am Fasnetssonntag, wie es in Eutingen Brauch ist, die Fasnet zu den Leuten. Die Freude war groß, denn die Fasnetbegeisterten mussten im vergangenen Jahr auf den Umzug verzichten.

Glühwein und rote Wurst an der Festbank

Vor dem Brühlgelände hatte die Narrenzunft Eutingen eine Einlasskontrolle vorgenommen. Auf dem Gelände gab es im Freien Sitzmöglichkeiten, sodass an der Festbank Warmgetränke wie Punsch oder Glühwein, Kaltgetränke und Speisen wie rote Wurst, verzehrt werden konnten.

Einig waren sich die Gäste an diesem Fasnetssonntag, dass sie das närrische Treiben sehr vermisst haben.