In der Festhalle Locherhof wurde den Zuschauern mit Musik und Tanzeinlagen am Samstag mächtig eingeheizt. Auf die Mittlere Garde folgten die Dancing Queens der Heckepfiefer, die die ganze Welt gesehen haben und im irischen Steptanz ihren Rhythmus gefunden haben.

Die Heckepfiefer-Mädels tragen Kleider so schwarz wie die Nacht. Foto: Ziechaus

Die große Garde der Heuliecher liegt gut im Rennen und dreht ihre schnellen Runden auf der Rennpiste. Die Mad Moves hatten ihren Home Run beim Baseball in New York und wollen in Mariazell in Zukunft die Füße ohne schnelle Schritte und Moves hochlegen.

Ansager Davide kündigte drei Tanzgruppen der Heckepfiefer an, die in den Sternenhimmel tanzen wollten. Zum Tanz spielte DJ Markus völlig losgelöst schon wieder alle Lieblingslieder. Die Mädels der Heckepfiefer in schwarzen Kleidern sahen ihre Zeit in der Nacht, während die Jungs als Toreros mit La Bamba im Licht stehen wollten.

In der dritten Runde tanzten die Just Dancers zusammen für die Festbänkler. Danach übernahm die Dätschmusik das Unterhaltungsprogramm, zunächst mit Narrenmärschen und dann mit Party-Hits.