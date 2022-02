1 Ein Sonderlob an diesem Tag verdiente sich die Junioren-Tanzgarde, Foto: Ranft

Wenn es noch einen Beweis brauchte, dass die Menschen schlicht und ergreifend Fasnet feiern wollen, dann lieferten selbigen am Samstagnachmittag die Narren in Ergenzingen selbst.















Rottenburg-Ergenzingen - Zwar stand da um 15 Uhr nur das Stellen des Narrenbaumes und närrische Unterhaltung auf der Tagesordnung, aber selbst das genügte, um die Menschen aus den Häusern zu locken. Einige Hundert grob geschätzt, die meisten im Häs oder mit Narrenkapp dürften es gewesen sein, die sich auf dem hermetisch abgeriegelten Marktplatz eingefunden hatten, die üblichen Kontrollen über sich ergehen lassen mussten, um dann gemeinsam dieses närrische Spektakel zu verfolgen und zu feiern. Auch die Baisinger "Hopfenteufel" hatten es sich nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein.

Stimmgewaltiger Zunftmeister

Ergenzingens stimmgewaltiger Zunftmeister Lukas Schäfer eröffnete dann das Zeremoniell und die "Kleinpariser Fleckahuper" marschierten ein und sorgten für Stimmung. Der auf dem Marktplatz aufgebockte Narrenbaum durfte anschließend von den Kindern geschmückt werden, bevor er aus Sicherheitsgründen mit einem Kran an seinen Bestimmungsort gehievt wurde.

Für Furore sorgte anschließend die Juniorentanzgarde, die unter der Federführung von Jenni Eipper und Lisa Schall an diesem Tag nicht nur für einen gelungenen Auftritt sorgte, sondern zuvor auch schon das närrische Intelligenzblatt Fidelia in die Ergenzinger Briefkästen gesteckt hatte. Ex-Zunftmeisterin Gabi Schall und Zunftboss Lukas Schäfer appellierten zum guten Schluss in wohlgereimten Worten dafür, trotz lausiger Zeiten mehr Menschlichkeit walten zu lassen und wurden dafür mit viel Beifall belohnt.

Würste vom Grill

Bei Würsten vom Grill, Bier aus der Flasche, den Klängen der "Fleckahuper" und heißer Musik aus der Konserve wurde dann bis in die Abendstunden gefeiert. Alles in Allem war es eine gelungene Veranstaltung im Rahmen dessen, was möglich war. Weiter geht es im närrischen "Kleinparis" wieder am "Schmotzigen Donnerstag" zunächst mit dem Narrenbesuch auf dem Gelände der Grundschule und der Kindergärten. Zur Mittagszeit steht dann die Amtsenthebung von Ortsvorsteherin Daniela Quintana Leiva auf der Tagesordnung.

Der Fasnetssamstag steht ab 18 Uhr dann ganz im Zeichen des örtlichen Brauchtums. Die Veranstaltung findet ebenfalls unter den derzeit geltenden Hygienemaßnahmen auf dem Marktplatz statt.