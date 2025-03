Beim Einmarsch des Elferrates und der Garde unter den Klängen des Narrenmarsches stehen die Gäste auf und begleiten den Weg der Akteure zur großen Bühne mit rhythmischem Klatschen.

Präsident Jonas Schinacher konnte eine voll besetzte Halle begrüßen unter denen sich zahlreiche Ehrenmitglieder der Narrenzunft und auch Bürgermeister Mark Prielipp nebst Gattin sowie Pfarrer Martin Schwer befanden.

Orden und Geschenke

Die Garde begeisterte mit ihrem Gardetanz, bevor unter dem Jubel der Zuschauer Narro, Schantle und Hexen in den Saal zogen, um sich auf der Bühne zusammen mit dem Elferrat zu einem großartigen Bild zu formieren.

Der passende Rahmen, um verdiente Elferräte zu ehren, meinte der Präsident und verlieh Benny Kicherer und Christian Knöpfle für zehnjährige und Paul Dettling für zwanzigjährige Zugehörigkeit zum Gremium Orden und Geschenke.

Das Kasperle

Mit dem Narrensprung und Brezelsegen verabschiedeten sich die Brauchtumsnarren vorläufig, um auf der Bühne Platz für den Hexentanz und die akrobatischen Vorführungen der Hexen zu machen, die in der legendären Hexenpyramide endete.

Das Kasperle stürmte auf die Bühne, wurde aber von der Moderatorin Elke Bantle schnell in seine Schranken verwiesen. Ihm obläge lediglich die Ankündigung der Narrenstücke, ansonsten solle er die Klappe halten, rüffelte ihn die wortgewandte Elke.

Die Minions musizieren

Das Narrenstückle mit der entlaufenen Kuh wurde vom Kasperle aber ebenso wie die Fahrt mit der 90-jährigen Oma nach Villingendorf prächtig angesagt und von den Zuschauern mit viel Beifall bedacht. Der Männertanz war einmal mehr eine Augenweide und insbesondere bei der Frauenwelt wurde angesichts der muskulösen Wikinger der Pulsschlag schneller und die Herzen flogen Richtung Bühne zu den rauhen Gesellen.

Nicht ganz so spektakulär, aber genauso stimmungsintensiv präsentierte sich der Musikverein als Minions auf der Bühne. Die kleinen gelben Gesellen spielten groß auf und unterhielten die Gäste in der Festhalle mit einem bunten Medley an Stimmungshits.

Der geheimnisvolle Narrosprung

Nachdem man bereits zu Beginn den Narrenstücklewettbewerb ausgelost hatte, wurden die Gewinner der große Tombola gesucht. Wertvolle Preise gab es zu gewinnen und die Spannung stieg, als der Hauptpreis, ein Epfendorfer Narro ausgelost wurde.

Justin Kalbacher war der Gewinner, der von Elke Bantle und Julian Botzenhart auch gleich in die Geheimnisse des Narrosprungs eingeweiht wurde.

Die Große Garde präsentierte sich mit tollen Kostümen und einer anspruchsvollen Choreografie bis der Elferrat mit seinem Auftritt den Programmteil abschloss. Was danach folgte entzieht sich der Kenntnis des Berichterstatters. Es soll jedoch bis früh in den Morgen getanzt, geschunkelt und gefeiert worden sein.