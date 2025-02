Was das Fernsehen so alles zu bieten hat

Fasnet in Epfendorf

7 Die Stimmung stimmt in der Epfendorfer Halle. Foto: Wagner

Beim Vereinsball lernen die Besuchter nicht nur ganz unterschiedliche TV-Typen kennen, sondern gewinnen auch ganz neue Erkenntnisse.









Link kopiert



Entspannt zurücklehnen konnten sich die Besucher des Vereinsballs in Epfendorf am Samstagabend in der Turn- und Festhalle: Der Musikverein sorgte für einen überaus amüsanten und abwechslungsreichen Fernsehabend.