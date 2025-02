Fasnet in Epfendorf: Wahrhaft galaktische Stimmung beim „Weiber(b)ALL“

1 Die Garde liefert eine ungebrochen knackige Performance. Foto: Botzenhart

„Völlig losgelöst“ ist das Motto, wenn die Frauen in Epfendorf ihren Ball feiern. Und dabei beweisen sie auch im immerjungen Alter Klasse.









Das Raumschiff Enterprise drang zwar einst in Galaxien vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hatte, doch ganz so ins Unbekannte ging es beim Ball der Frau dann doch nicht zu. Denn, dass die Stimmung am Tag vor dem Schmotzigen ins schier Endlose steigt, ist schon seit vielen Jahrzehnten bekannt, und dass die Frauen in dieser Nacht wie schwerelos zu sein scheinen, ist auch nicht neu.