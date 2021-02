Fasnet in Empfingen Bürgermeister dreht kurioses Video

Astronaut Truffner begrüßt – und schwäbisch wird die neue Weltraum-Sprache: "Narri-Narro, ihr liabe Leit, was isch au des grad fiar a Zeit? So langsam isch’s wohl jedam klar, dass nix mei isch, wia’s voarhear war. Doch wie gewohnt erfährt als Eschdes jeder Ma ond jede Frau, des Neischde jetzt live ond en Farbe bei Empfi-TV." Drehort: früheres Munitionsdepot und heutiger Innovationscampus vor dem Observatorium vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Dann folgt ein Einspieler à la Raumschiff Enterprise und natürlich geht es nicht ohne Corona, aber selbstverständlich mit einem kleinen Seitenhieb nach Horb und Haigerloch: "Corona, unendliche Langeweile. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer der Gemeinde Empfingen, die mit ihrer 4100 Mann starken Besatzung seit fast 1250 Jahren in der Geschichte unterwegs ist, um Horb und Haigerloch stets einen Schritt voraus zu sein. Viele Lichtjahre von einer Verschuldung entfernt, dringt der Bürgermeister in Bereiche vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, nicht nur um Ausgaben zu verursachen."

Truffner träumt vom Mars: "Dohenna send se schau dia ganze Zeit am Werk, em neia Raketazentrum Heinzelberg, denn was d’ NASA duad, do kenne miar nau lacha, do mach’ mer mit da DLR uff am Campus schau ganz andre Sacha. Solang de sella moanad mit am Mond, des war’s, seine miar schau onterweags zom Mars."

Astro-Truffi feuert eine Raketen-Lacher-Salve nach der anderen in die Luft. Dabei kennt er kein Pardon für die Nachbarn. Woanders wird gestritten, in Empfingen ist man auf der Startrampe für Erfolge: "Weil Kompass81 isch passé, Kosmos21, des wär mei Idee. Sollad dia Horber sich doch om ihra Container-Terminal sorga, miar plane schau da Weltraumbah’hof do fiar morga."

Im breitesten Schwäbisch (Übersetzung bitte notfalls bei Captain Truffner anfordern), gibt der Chef des Weltraum-Programms Empfingen bekannt: "I frei mi saumäßig uff dean Trip en’s Weltall naus, weil ma älles sieht, was dohonn got vo oba aus. Dia Aussegnungshalle, da neie Kendergada ond des Industriegebiet, i bei schau g’spannt, ob ma’s vo selt dob au sieht. Bei da Umgehungsstroß’ do woaß i des schau veil genauer, dia siehsch bestemmt so guad, wia dia chinesisch’ Mauer. So grauß wud id mol d’ Horber Bruck’, morom I do au id lang guck."

Natürlich lassen Astro-Truffi und Galaxy-Säfti noch symbolisch eine Rakete steigen. Wer mehr vom närrischen Feuerwerk sehen und hören will, sollte bei Empfi-TV reinschauen, denn wir wollen hier natürlich nicht alles verraten.