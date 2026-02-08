Fasnet in Ebingen: Der Umzug sorgt für fröhliche Narretei

In Ebingen zogen am Sonntag die Narren durch die Straßen. Jäh unterbrochen wurde das Spektakel kurzzeitig von einem Fehlalarm. Doch das tat der Feier keinen Abbruch.
Ganz Ebingen hat am Sonntag einmal mehr bewiesen, dass die Fasnet hier nicht nur gefeiert, sondern gelebt wird. Pünktlich am frühen Nachmittag setzte sich am Sonntag, 8. Februar, der große Fasnetsumzug der Narrenzunft Schlossbergturm Albstadt-Ebingen in Bewegung und machte die Innenstadt für mehrere Stunden zur närrischen Hochburg der Region.