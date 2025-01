1 Der Eschachsprung kommt nach Lackendorf. Foto: Weisser

Der dritte Eschachsprung steht vor der Tür – diesmal in Lackendorf.









Nachdem vor zwei Jahren seine Premiere in Seedorf gefeiert wurde und er letztes Jahr in Dunningen ein großer Erfolg war, dürfen in wenigen Wochen am 22. Februar die Lackendorfer Baronen Gastgeber sein.