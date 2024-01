Fasnet in Dunningen

1 Krankheitsbedingt ist die Schar der Abstauber in Dunningen etwas ausgedünnt. Foto: Weisser

Mehr als 40 Männer in Zylinder und Frack hat der Gildemeister der Holzäpfelzunft Dunningen, Christian Fischinger, am Dreikönigstag zum Abstauben ausgesandt.









Link kopiert



Wenn in Dunningen wenige Tage nach Jahresanfang erstmals der Narrenmarsch und der Holzäpfel-Walzer zu hören sind, dann ist es wieder so weit: die Fasnet steht vor der Tür. Die fünfte, die närrische Jahreszeit startete am Samstag mit dem Abstauben.