Fasnet in Dornstetten: So urteilt das Narrengericht über Pfarrer Timo Stahl

Mit Timo Stahl hatte sich am Sonntag der ehemaligen Stadtpfarrer Dornstettens vor dem Narrengericht zu verantworten.
Timo Stahl wurde vom Narrengericht auf dem Kirchplatz vor allem zur Last gelegt, Dornstetten verlassen zu haben. Er war von 2016 für neun Jahre in Dornstetten Pfarrer und wechselte Mitte Januar als Klinikseelsorger ans Klinikum Böblingen. Erst kürzlich fand die große Verabschiedung in der Martinskirche statt. Jetzt wurde Stahl von den Schurkenfängern beim großen Umzug durchs ganze Städtle und vors Narrengericht gezerrt.