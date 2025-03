Fasnet in Dornhan

1 Die Lauser verteilen freigiebig ihre Brezeln. Foto: Steinmetz

Jede Menge Süßigkeiten und leckere Brezeln – darüber konnten sich zahlreiche verkleidete Kinder bei schönstem Sonnenschein in Dornhan freuen.









Die Narren haben den Winter ganz offensichtlich vertrieben. Bei schönstem Frühlingswetter startete der Kinderumzug am Fasnetsdienstag in Dornhan am Farrenstall.