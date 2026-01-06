Fasnet in Dornhan erwacht: Neuzugänge trotzen dem Schnee und der Schärfe

Die Narrenzunft Dornhan eröffnete die Fasnet mit dem traditionellen Maskenabstauben. Die neuen Mitglieder mussten dabei Mutproben absolvieren, die es in sich hatten.

Während draußen klirrende Kälte herrschte, war es im von Beginn an voll besetzten Zunftstüble zum Glück angenehm warm. Zunftmeister Björn Burkhardt stimmte die Versammlung auf die kommenden närrischen Wochen ein und heizte die Stimmung mit dem dreifachen Dornhaner Narrenruf („Narri – Narro, Dornamer – Lauser, Hui – Dech Dech“) immer wieder an.

Den Ruf solle man – wie es immer heißt – „bis nach Marschalkenzimmern“ hören. Denn: „Die Fasnet isch a scheene Sach“, befand der Zunftmeister und kündigte an, dass es jetzt wieder „mit Freude und Frohsinn“ auf die Straßen hinaus geht.

Der Deckel des Korbs hebt sich

Um jedoch aus dem Alltagstrott ausbrechen zu können, brauchte es zunächst die richtige Kleidung. Nachdem die Narrenräte in ihr Häs geschlüpft waren, wurde auch bald der Kratten hereingebracht.

Vizezunftmeister Volker Mayer übernahm wie gewohnt das Abstauben, und schon bald öffnete sich der Deckel des Korbs, nachdem alle gemeinsam das Zauberwort „Rhabarber“ gemurmelt hatten. Zum Vorschein kam ein Kinderlauser. „Jetzt isch in Dorna d’Fasnet erwacht!“, und in Begleitung des Narrenmarsches marschierten die beiden Garden sowie die Figuren Lauser und Spaltbergmännle ins Stüble ein, verbreiteten gute Stimmung und verteilten Brezeln.

Garden zeigen ihr Können

Im Nebenraum zeigte zuerst die Teenie-Garde und anschließend die Zunftgarde ihr Können. „Das Training hat sich gelohnt“, lobte Burkhardt die beeindruckende Tanzperformance und warb auch gleich für den nächsten Auftritt der Garde beim Showtanzabend in Beffendorf.

Täuflinge beweisen Mut

Im zweiten Teil des Abends stand die Taufe der neuen Mitglieder auf dem Programm. Dazu mussten die Täuflinge barfuß durch eine Schüssel mit Schnee laufen, einen sauren Hering verschlingen, den Schnaps genießen und zu guter Letzt das Lauseröl den Hals hinunterfließen lassen. „Von nun an seid ihr aktiv in unserer Zunft“, stellte der Zunftmeister nach bestandener Prüfung zufrieden fest.

Für Stimmung im Narrenstüble sorgte im Anschluss DJ Knödler. Statt eine Gage zu nehmen, wollte dieser lieber eine Spende für den guten Zweck, hieß es. Beim gemeinsam gesungenen Narrenlied zeigte man sich textsicher. Es wurde geklatscht und laut mitgesungen.