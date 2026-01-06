Fasnet in Dornhan erwacht: Neuzugänge trotzen dem Schnee und der Schärfe

Die Narrenzunft Dornhan eröffnete die Fasnet mit dem traditionellen Maskenabstauben. Die neuen Mitglieder mussten dabei Mutproben absolvieren, die es in sich hatten.
Während draußen klirrende Kälte herrschte, war es im von Beginn an voll besetzten Zunftstüble zum Glück angenehm warm. Zunftmeister Björn Burkhardt stimmte die Versammlung auf die kommenden närrischen Wochen ein und heizte die Stimmung mit dem dreifachen Dornhaner Narrenruf („Narri – Narro, Dornamer – Lauser, Hui – Dech Dech“) immer wieder an.