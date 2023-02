Beim Rosenmontagsumzug geht es heiß her

Fasnet in Dornhan

24 Beste Stimmung herrscht beim Umzug in Dornhan Foto: Hezel

Der Dornhaner Rosenmontagsumzug bot den Zuschauern einiges zu bestaunen. Ein Wagen heizte der Menge so richtig ein.









Bei Sonnenschein und warmem Februarwetter versammelten sich die Menschen in den Straßen Dornhans, um den diesjährigen Rosenmontagsumzug zu bestaunen. Teils verkleidet, teils in Zivil aber allesamt gut gelaunt, blickte die Menge Richtung Betzweiler Straße, wo der Umzug am Nachmittag seinen Anfang nahm.

Reichlich Süßigkeiten und Brezeln wurden verteilt

Angeführt von Glockengeläut und natürlich musikalisch von der Dornhaner Narrenkapelle begleitet, fuhren die Wagen der Dornhaner Narrenzunft voraus. Während von den Wagen aus Süßigkeiten in die erfreute Menge geworfen wurden, verteilten die mit Glockengeschell geschmückten Dornhaner Lauser zahlreiche Brezeln an das Publikum.

Es folgte eine kleine Horde in Barockkleidern mit edlen Masken, angeführt von ihrem jungen Schildträger. Dieser hielt das Schild mit der Aufschrift „30 Jahre – Die Wilden“.

Der Musikverein Hopfau trat in bunten Ponchos mit Sombrero auf. Auch dieser erfreute die Menge mit Musikbeiträgen.

Bühlerhöh Team heizt der Menge ein

Der Wagen und die Hexen vom Bühlerhöh-Team, welche auch laut Wagenaufschrift „on fire“ waren, heizten den Zuschauern mächtig ein. „Unser Schuldes isch on fire, da legt sogar da Stadtgockel Eier. Drum setzed au ihr euer Leidenschaft in Brand, für des Dornhaner Ehrenamt“, war auf dem wirklich dampfenden Wagen zu lesen. Das Feuer auf dem Wagen war aber doch zum Glück nur Schmuck aus Pappe und Papierfähnchen.

Weiter ging es mit den Bergladys vom SG Busenweiler-Römlingsdorf. Stilsicher eingekleidet mitsamt schickem Hut verteilten auch sie ihre vielfältigen Süßigkeiten aus ihren Körben in der Menge.

Den Abschluss bildeten die Baurawald-Hexen aus Holzhausen. Diese waren besonders zum Spaßen aufgelegt.

Von Betzweiler Straße zum Parkplatz der Stadthalle

Von der Betzweiler Straße bewegte sich der Umzug Richtung Neuhäuserstraße, wo es weiter geradeaus ging. Von dort an orientierte sich alles Richtung Martkplatz. Dann bewegten sich die Narren und Hexen über die Horberstraße zur oberen Torstraße und anschließend die Teckstraße entlang.

Am Parkplatz der Stadthalle nahm der fröhliche Umzug schließlich sein Ende.